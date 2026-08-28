Întrebat de jurnaliști despre dezvăluirile recente, președintele României a declarat că a văzut un articol de presă cu un titlu care nu este justificat de conținut și a dat de înțeles că Lucian Pahonțu va rămâne în funcție. Deși a subliniat că reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă reprezintă o pată în istoria țării și că orice persoană implicată în represiune nu are ce căuta într-o funcție publică, Nicușor Dan a susținut categoric că generalul Pahonțu nu s-ar afla într-o astfel de situație. „Nu știu care e scandalul”, a spus șeful statului.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contrast direct cu datele concrete extrase din documente oficiale ale parchetului militar, aduse la lumină de anchetele de presă, scrie Recorder, într-o luare de poziție după reacția președintelui.

Probele din dosare contrazic disculparea oferită de președinte

Jurnaliștii de la Recorder au reacționat public printr-o analiză punct cu punct a faptelor care contrazic disculparea oferită de președinte. Aceștia reamintesc că în Dosarul Revoluției există o declarație olografă dată în fața procurorilor militari chiar de Lucian Pahonțu, pe care acesta nu a negat-o, care atestă prezența sa în seara de 21 decembrie 1989 pe strada 13 Decembrie (actuala Ion Câmpineanu) din București. El făcea parte din dispozitivul Unității Militare 0305 Trupe de Securitate, mobilizat chiar lângă baricada de la Intercontinental, unde în acea noapte au fost uciși 48 de oameni.

Prezența locotenentului pe atunci Lucian Pahonțu la baricadă este confirmată și de declarațiile olografe ale colegilor săi de dispozitiv, locotenent-colonelul Ion Alecu și maiorul Gheorghe Rădulescu. Aceștia au consemnat în scris că militarii erau echipați cu armament și muniție de luptă și au avut contact direct cu manifestanții. Mai mult, un alt fost coleg de unitate, Radu Grigoraș, a confirmat telefonic prezența actualului șef SPP la represiune, menționând că unitatea lor a fost martoră la momentele în care s-a tras asupra protestatarilor, a avut ciocniri cu aceștia și a participat la transportarea morților și spălarea carosabilului.

Potrivit încadrărilor făcute de procurorii militari de-a lungul anilor, noțiunea de forțe de represiune nu se limitează doar la militarii care au apăsat efectiv pe trăgaci, ci include toate dispozitivele militare angrenate în acțiunile din 21 decembrie 1989, zi soldată cu 48 de morți, 150 de răniți și peste 1.200 de arestări.

Participarea la Mineriadă și tăcerea conducerii SPP

Documentele publicate de jurnaliști acoperă și evenimentele din iunie 1990. Declarația fostului ofițer Radu Grigoraș arată că Lucian Pahonțu a participat, din postura de locotenent în Trupele de Pază și Ordine, la acțiunile din Piața Universității, fiind prezent la evacuarea în forță a protestatarilor în dimineața de 13 iunie 1990, când manifestanții au fost urcați în dube și loviți.

Recorder menționează că i-a oferit șefului SPP ocazia de a-și exprima punctul de vedere și de a clarifica aceste episoade înainte de publicarea anchetei, însă Lucian Pahonțu a refuzat să răspundă întrebărilor sau să ofere vrea explicație.

Președintele României l-a absolvit pe Lucian Pahonțu de orice culpă morală și a catalogat conținutul acestor informații drept „nimic”, concluzionând că nu știe care e scandalul, mai scrie Recorder.

În finalul poziției lor, jurnaliștii concluzionează că atitudinea președintelui Nicușor Dan îi oferă directorului SPP o protecție instituțională totală, eliminând necesitatea ca acesta să mai ofere explicații publice: „După fermitatea cu care Nicușor Dan l-a disculpat în conferința de aseară, a devenit suficient de clar că generalul Pahonțu nici nu are nevoie să se apere. Pentru că are un președinte la dispoziție.”

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