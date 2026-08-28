Vânt puternic în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Banat pe parcursul zilei de vineri

Prima atenționare cod galben este valabilă vineri, 28 august, în intervalul orar 10:00 – 20:00. În acest interval, vântul va prezenta intensificări susținute în Dobrogea, în estul Munteniei, în sudul Moldovei, precum și local în sudul Banatului.

Viteza vântului va atinge la rafală valori cuprinse între 50 și 70 km/h, fiind posibile probleme temporare în desfășurarea activităților în aer liber, deranjamente la rețelele de alimentare cu energie electrică sau prăbușiri de crengi și arbori izolați.

Județul Caraș-Severin, sub cod galben de rafale violente până sâmbătă seară

Cea de-a doua atenționare meteo cod galben intră în vigoare vineri noaptea, la ora 20:00, și rămâne valabilă până sâmbătă, 29 august, la ora 18:00. Vizați de această nouă alertă sunt locuitorii din județul Caraș-Severin, unde vântul va continua să bată cu putere, înregistrând viteze la rafală de 50…70 km/h.

Meteorologii ANM precizează că intensificări ale vântului, însă la cote mai reduse, cu viteze cuprinse între 40 și 50 km/h, se vor semnala pe arii mai restrânse și în regiunile vestice și nordice ale țării. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza mesajul prin avertizări pentru fenomene severe imediate de tip nowcasting.

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