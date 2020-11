„Mi-am dorit foarte mult să ne întoarcem la școală. În martie, când s-au suspendat cursurile, am așteptat cu nerăbdare trecerea celor 14 zile pentru a mă revedea cu elevii mei. Am crezut până în ultima clipă că voi reuși să-i învăț tot alfabetul în clasa I. Nu a fost să fie, așa că m-am apucat de proiectat lecții online pentru copiii dintr-o comunitate în care nu există semnal la telefonul mobil”, scrie aceasta pentru Școala 9 BRD.

Învățătoarea își continuă mărturia: „Am avut două grupuri, pe Facebook și pe Whatsapp, unde am trimis sugestii de activități cât am fost în carantină, m-am înregistrat citind povești și am căutat pe internet cea mai ușoară rețetă de făcut plastilină acasă. Primeam trei-patru fotografii pe zi de la elevi cu ceea ce au mai lucrat, alături de întrebarea „doamna, dar când ne întoarcem la școală?”.”

Jumătate dintre părinți sunt analfabeți și nu au cum să își ajute copiii la învățarea lecțiilor, online sau offline, iar mulți alții nu se descurcă să-i sprijine nici la exerciții din abecedar.

