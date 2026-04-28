Durata bateriei smartphone-ului poate fi prelungită semnificativ prin ajustarea unor setări și evitarea încărcării complete peste noapte.

Experții avertizează că procesele de fundal pot consuma energie în mod neașteptat și accelerează utilizarea internetului mobil.

Una dintre funcțiile care contribuie la epuizarea rapidă a bateriei este „Asistența Wi-Fi”, concepută să comute automat la datele mobile în cazul unui semnal Wi-Fi slab.

Compania Apple explică: „De exemplu, dacă utilizați Safari și conexiunea Wi-Fi este instabilă, funcția Wi-Fi Assist se activează automat, trecând la rețeaua mobilă pentru a continua încărcarea paginii web”.

Această caracteristică, deși utilă pentru o experiență online fluidă, crește consumul de energie prin menținerea simultană a două conexiuni active.

Pentru a economisi bateria și datele mobile, utilizatorii sunt sfătuiți să acceseze setările telefonului la secțiunea „Date celulare”, să deruleze până la finalul listei și să dezactiveze opțiunea „Asistența Wi-Fi”.

Deși acest lucru poate provoca mici întârzieri la un semnal Wi-Fi slab, avantajul este o durată de utilizare mai lungă a dispozitivului.

Un alt obicei care degradează bateria este încărcarea telefonului până la 100% pe parcursul nopții. Conform directorului Centrului pentru Motoare Wlectrochimice din cadrul Universității Penn State, Chao-Yang Wang, „bateria se va epuiza mai rapid dacă este încărcată până la capacitate maximă, comparativ cu un nivel de încărcare mai redus”.

Specialiștii recomandă menținerea nivelului de încărcare în intervale medii pentru a încetini degradarea și a asigura o funcționare stabilă pe termen lung.

În plus, încetinirea procesului de încărcare a telefonului poate fi cauzată de mai mulți factori, nu doar de uzura bateriei.

Află cum să prelungești durata de viață a dispozitivului tău de la experți.

