Gala anuală a presei, un eveniment cu ținută obligatorie (black-tie) desfășurat la hotelul Washington Hilton, a fost evacuată după ce un presupus atacator a încercat să ia cu asalt locația.

Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte ca președintele Donald Trump să se adreseze corpului de presă din Washington, atacatorul fiind în cele din urmă reținut de agenții Secret Service.

Președintele, prima-doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și alți membri ai cabinetului au fost scoși în grabă din sala de bal a hotelului în momentul în care s-au auzit focuri de armă. Jurnaliștii s-au ascuns sub mese, temându-se pentru viața lor, mulți descriind ulterior teroarea trăită.

Videoclipul devenit viral

Cu toate acestea, nu toți participanții au părut la fel de zdruncinați de experiență, unii profitând calm de ocazie pentru a lua alcool la plecare.

Într-un scurt videoclip postat pe X de Jennifer Coffindaffer, agent FBI pensionat și colaboratoare NewsNation, o femeie poate fi văzută strângând sticlele lăsate de pe mese în timp ce se îndreaptă spre ieșire.

Once a thief, always a thief…Even in the middle of a crisis. pic.twitter.com/XYeOsAlBHx — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) April 26, 2026

Clipul este pus pe fundalul sonor al coverului trupei Disturbed pentru piesa „The Sound of Silence”.

Postarea a generat o gamă largă de reacții. Unii au minimalizat oportunismul. O persoană a glumit, numind-o pe femeie „Eroina mea”, în timp ce alta a scris cu sarcasm: „Oh, nu! A luat o sticlă de vin pe care oricum toată lumea avea de gând să o bea! Chemați Echipa Focal 6, nebunia asta trebuie să se oprească!!”.

Altcineva a adăugat pe un ton empatic: „Sincer, aș face la fel dacă aș da mulți bani pe o rochie pe care am putut să o etalez doar 45 de minute și, la naiba, acum trebuie să-mi iau una complet nouă pentru următoarea ediție reprogramată”.

Reacții și teorii ale conspirației

Alții au condamnat comportamentul ca fiind „de prost gust” sau chiar „jaf”. Un utilizator a subliniat că, deși „tehnic nu a fost vorba de furt”, deoarece biletele fuseseră plătite, gestul a fost „destul de lipsit de bun-simț din punct de vedere moral”.

Coffindaffer a contrazis această justificare, amintind că evenimentul va fi reprogramat și, prin urmare, va necesita reaprovizionare.

Au apărut și reacții neobișnuite: cineva a speculat că una dintre femeile cu păr blond ar putea fi Marla Maples, a doua soție a președintelui; alții au făcut glume despre furturile mărunte specifice locuitorilor din zona Capitol Hill, iar unii au promovat teorii ale conspirației, susținând că întregul atac ar fi fost regizat.

Președintele Donald Trump a respins duminică seară, în cadrul emisiunii 60 Minutes de la CBS News, acuzațiile de pe rețelele de socializare conform cărora incidentul nu ar fi fost real, numindu-i pe teoreticienii conspirației „bolnavi”.

Profilul suspectului

Suspectul, Cole Tomas Allen, un programator și meditator în vârstă de 31 de ani din Torrance, California, va compărea luni în fața instanței pentru a fi inculpat oficial pentru infracțiuni cu arme de foc și agresiune.

Anchetatorii au recuperat între timp un presupus manifest pe care acesta l-a trimis membrilor familiei sale cu doar câteva momente înainte de atac.

În document, Allen se autointitulează macabru „Asasinul Federal Prietenos” (Friendly Federal Assassin) și își exprimă ura profundă față de președinte.

Totodată, acesta a luat în derâdere măsurile de securitate ale hotelului și a vorbit despre armele pe care intenționa să le folosească.

Într-o conferință de presă susținută la scurt timp după incident, Trump a declarat că soția sa a fost profund marcată de acest episod.

De asemenea, Erika Kirk – care și-a pierdut soțul, pe cofondatorul Turning Point USA, Charlie Kirk, în urma unui act de violență armată cu mai puțin de un an în urmă – a fost văzută părăsind evenimentul într-o stare de suferință evidentă.

