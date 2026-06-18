Experții subliniază importanța exfolierii pielii cu dischete cu acid glicolic și epilarea sub brațe pentru reducerea mirosului. Taninurile din ceaiul negru pot fi folosite pentru îngrijirea picioarelor, având efecte antibacteriene.

Unele mirosuri corporale pot semnala probleme medicale, precum diabetul sau afecțiuni hepatice. Studiile indică necesitatea consultării unui medic dacă mirosul persistă, în ciuda unei igiene corecte.

Zilele caniculare și timpul petrecut în aer liber pot aduce o problemă frecventă: apariția mirosului neplăcut al corpului. Deși transpirația în sine este inodoră, aceasta creează un mediu umed favorabil dezvoltării bacteriilor și fungilor, responsabili pentru mirosul neplăcut. Revista «Woman»s World” explică soluții rapide pentru această situație.

Cauzele mirosului corporal

Contrar percepției comune, mirosul neplăcut nu este provocat direct de transpirație, ci de bacteriile care descompun compușii din aceasta.

Utilizarea săpunului antibacterian poate elimina microorganismele vinovate, reducând astfel intensitatea mirosului.

Un gel de duș cu pH scăzut poate preveni proliferarea bacteriilor și oferă protecție de 24 de ore împotriva mirosului.

Cum să reduci mirosul sub brațe

Celulele moarte de pe piele pot reprezenta un teren propice pentru bacterii. Folosirea dischetelor cu acid glicolic ajută la exfolierea pielii, reducând astfel riscul de mirosuri nedorite și prevenind hiperpigmentarea în zonele care transpiră frecvent.

Totodată, epilarea sub brațe este eficientă, eliminând părul care favorizează acumularea transpirației.

Aplicarea deodorantului seara, înainte de culcare, poate fi mai eficientă decât dimineața, mai ales pentru cei care transpiră noaptea”, sugerează experții de la Woman’s World.

Îngrijirea picioarelor

Baia pentru picioare poate fi mai mult decât relaxantă. Studiile arată că taninurile din ceaiul negru au efecte astringente și antibacteriene. Fierbe 2-4 plicuri de ceai în 500 ml de apă și adaugă soluția în apa rece pentru picioare.

De asemenea, igiena unghiilor și tunderea acestora contribuie la reducerea mirosului.

Semnale de alarmă

Unele mirosuri corporale pot indica afecțiuni medicale. De exemplu, un miros fructat sau de acetonă poate fi un semn de diabet, în timp ce mirosurile de mucegai sau sulf pot sugera probleme hepatice.

Dacă mirosul persistă în ciuda respectării igienei, este recomandat să consultați un medic.

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