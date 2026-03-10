Manuale de supraviețuire pe timp de război

Iranul a lansat numeroase drone și rachete asupra țărilor vecine care fie găzduiesc baze americane, fie au legături de prietenie cu Washington DC. Britanicii au fost avertizați să rămână în case și să se adăpostească după ce Iranul a lansat atacuri împotriva orașului Dubai. Sute de mii de britanici locuiesc în această metropolă.

Pe fondul tensiunilor simultane cu Rusia și Occidentul, NATO a îndemnat recent britanicii să se pregătească pentru un război care amintește de cel pe care „l-au trăit bunicii noștri”. Iar mulți se vor întreba cum ar putea arăta, de fapt, un conflict global în Marea Britanie de astăzi.

Premierul Keir Starmer a avertizat anterior că ne confruntăm cu „cea mai mare amenințare militară a unei generații”. Totuși, el s-a oprit înainte de a merge la fel de departe ca alte națiuni, precum Franța, Norvegia și Finlanda, care au emis recent manuale de supraviețuire pe timp de război – instruind locuitorii să stocheze provizii de hrană și apă în vederea unui posibil atac nuclear.

Dar se poate supraviețui cu adevărat unui astfel de scenariu catastrofal? Care este opinia experților și ce pregătiri ar trebui să facem imediat?

„Ne pregătim pentru ce este mai rău”

În timp ce numeroase alte națiuni au distribuit broșuri despre conflict, un expert proeminent a presat guvernul britanic să procedeze la fel. Anul trecut, țări precum Suedia, Finlanda și Norvegia au început să emită ghiduri prin care le recomandau cetățenilor să își facă provizii în anticiparea unui potențial atac nuclear.

Cinci milioane de exemplare ale ghidului suedez de 32 de pagini, intitulat „În caz de criză sau război” (If Crisis or War Comes), au fost distribuite în locuințele din întreaga țară. Publicația oferea îndrumări detaliate privind stocarea produselor esențiale și localizarea adăposturilor sigure în cazul în care ar izbucni un război.

Acesta a îndemnat familiile să-și facă provizii de hrană și apă pentru a fi pregătite în eventualitatea unui potențial conflict. În mod similar, Finlanda a lansat un portal guvernamental dedicat, care explică modul în care cetățenii ar trebui să se mobilizeze pentru diverse situații de urgență.

„O lume nesigură necesită pregătire. Amenințarea militară la adresa Suediei a crescut și trebuie să ne pregătim pentru ce este mai rău – un atac armat”, declară publicația suedeză în secțiunea sa de deschidere.

Rezervă strategică

Și Uniunea Europeană a intervenit cu propriile recomandări pentru a trece cu bine peste un eventual conflict global.

Blocul comunitar a îndemnat toți rezidenții din cele 27 de state membre să se pregătească pentru 72 de ore de autosuficiență, recomandând oamenilor să aibă în casă produse esențiale, inclusiv rezerve de alimente, apă îmbuteliată, lanterne, chibrituri, batoane energizante și documente de identitate păstrate într-o husă impermeabilă.

Hadja Lahbib, comisarul UE pentru gestionarea crizelor, a subliniat necesitatea ca UE să constituie o „rezervă strategică” și să stocheze alte resurse vitale – incluzând aeronave pentru stingerea incendiilor, echipamente medicale, energetice și de transport, precum și kituri specializate pentru combaterea amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare.

15 lucruri esențiale care te vor ține în viață

Între timp, persoane experimentate, care și-au dedicat ani de zile pregătirii terenului pentru supraviețuire, au declarat pentru Vice că se bazează pe 15 obiecte esențiale despre care insistă că te vor ține în viață timp de un an într-un buncăr – sau pe parcursul unei luni deosebit de sumbre la suprafață. Acestea includ:

  • Apă stocată (cel puțin 4 litri per persoană pe zi);
  • Filtre de apă portabile;
  • Hrană de urgență;
  • Unelte pentru aprinderea focului;
  • Trusă de prim ajutor;
  • Haine groase și materiale izolante;
  • Un cort sau o prelată pentru adăpost de urgență;
  • Un instrument multifuncțional (multi-tool) sau un cuțit de supraviețuire;
  • Surse de lumină, cum ar fi o lanternă sau o frontală, cu baterii de rezervă;
  • Instrumente de navigație, precum o busolă și hărți de hârtie;
  • Surse portabile de energie (baterii externe/panouri solare);
  • Echipamente de comunicare, cum ar fi radiourile;
  • Produse de igienă;
  • Documente de identitate importante
  • Bani gheață.

„Sigilați ferestrele și ușile cu bandă adezivă”

Dr. Arnab Basu, CEO al Kromek Group plc, a declarat pentru Mirror: „Dacă un atac nuclear ar fi lansat asupra unui oraș din Marea Britanie, rezidenții ar primi, cel mai probabil, un avertisment prealabil. Pentru cei aflați în afara zonei de impact direct, prioritatea este găsirea rapidă a unui adăpost, ideal în partea cea centrală a unei clădiri.

„Sigilați ferestrele și ușile cu bandă adezivă pentru a reduce pătrunderea prafului radioactiv”, este avertismentul pentru populație.

Cele mai sigure zone din Marea Britanie

Marile orașe se confruntă cu cel mai mare risc de atac. Următoarele 19 locații, identificate de portalul imobiliar EMoov încă din 2017, se află în afara razei directe de acțiune a unei explozii ce ar viza marile centre urbane britanice.

Majoritatea acestor locuri sunt orașe de coastă sau zone rurale izolate, aflate la distanță considerabilă de baze militare majore sau noduri industriale.

  • Cornwall
  • Weymouth
  • Folkestone
  • Dover
  • Margate
  • Clacton-on-Sea
  • Felixstowe
  • Brixworth
  • Bideford
  • Aberystwyth
  • Skegness
  • Insula Anglesey
  • Barrow in Furness
  • Lancaster
  • Whitby
  • Carlisle
  • Dumfries
  • Berwick-upon-Tweed
  • Inverness.

Trump amenință cu represalii de „20 de ori mai puternice”

Donald Trump amenință Teheranul cu o ripostă fără precedent: „Vom lovi de 20 de ori mai puternic” dacă Iranul oprește fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Declarația a fost preluată de postul de televiziune CNN.

Donald Trump a condiționat stabilitatea militară din regiune de libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, avertizând luni că orice intervenție iraniană asupra exporturilor de petrol va atrage un răspuns american disproporționat.

„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de 20 de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris preşedintele pe Truth Social.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Viva.ro
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Exclusiv
Știri România 13:00
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Știri România 12:48
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Stiri Mondene 12:50
Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Stiri Mondene 12:04
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ObservatorNews.ro
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața