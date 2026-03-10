Manuale de supraviețuire pe timp de război

Iranul a lansat numeroase drone și rachete asupra țărilor vecine care fie găzduiesc baze americane, fie au legături de prietenie cu Washington DC. Britanicii au fost avertizați să rămână în case și să se adăpostească după ce Iranul a lansat atacuri împotriva orașului Dubai. Sute de mii de britanici locuiesc în această metropolă.

Pe fondul tensiunilor simultane cu Rusia și Occidentul, NATO a îndemnat recent britanicii să se pregătească pentru un război care amintește de cel pe care „l-au trăit bunicii noștri”. Iar mulți se vor întreba cum ar putea arăta, de fapt, un conflict global în Marea Britanie de astăzi.

Premierul Keir Starmer a avertizat anterior că ne confruntăm cu „cea mai mare amenințare militară a unei generații”. Totuși, el s-a oprit înainte de a merge la fel de departe ca alte națiuni, precum Franța, Norvegia și Finlanda, care au emis recent manuale de supraviețuire pe timp de război – instruind locuitorii să stocheze provizii de hrană și apă în vederea unui posibil atac nuclear.

Dar se poate supraviețui cu adevărat unui astfel de scenariu catastrofal? Care este opinia experților și ce pregătiri ar trebui să facem imediat?

„Ne pregătim pentru ce este mai rău”

În timp ce numeroase alte națiuni au distribuit broșuri despre conflict, un expert proeminent a presat guvernul britanic să procedeze la fel. Anul trecut, țări precum Suedia, Finlanda și Norvegia au început să emită ghiduri prin care le recomandau cetățenilor să își facă provizii în anticiparea unui potențial atac nuclear.

Cinci milioane de exemplare ale ghidului suedez de 32 de pagini, intitulat „În caz de criză sau război” (If Crisis or War Comes), au fost distribuite în locuințele din întreaga țară. Publicația oferea îndrumări detaliate privind stocarea produselor esențiale și localizarea adăposturilor sigure în cazul în care ar izbucni un război.

Acesta a îndemnat familiile să-și facă provizii de hrană și apă pentru a fi pregătite în eventualitatea unui potențial conflict. În mod similar, Finlanda a lansat un portal guvernamental dedicat, care explică modul în care cetățenii ar trebui să se mobilizeze pentru diverse situații de urgență.

„O lume nesigură necesită pregătire. Amenințarea militară la adresa Suediei a crescut și trebuie să ne pregătim pentru ce este mai rău – un atac armat”, declară publicația suedeză în secțiunea sa de deschidere.

Rezervă strategică

Și Uniunea Europeană a intervenit cu propriile recomandări pentru a trece cu bine peste un eventual conflict global.

Blocul comunitar a îndemnat toți rezidenții din cele 27 de state membre să se pregătească pentru 72 de ore de autosuficiență, recomandând oamenilor să aibă în casă produse esențiale, inclusiv rezerve de alimente, apă îmbuteliată, lanterne, chibrituri, batoane energizante și documente de identitate păstrate într-o husă impermeabilă.

Hadja Lahbib, comisarul UE pentru gestionarea crizelor, a subliniat necesitatea ca UE să constituie o „rezervă strategică” și să stocheze alte resurse vitale – incluzând aeronave pentru stingerea incendiilor, echipamente medicale, energetice și de transport, precum și kituri specializate pentru combaterea amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare.

15 lucruri esențiale care te vor ține în viață

Între timp, persoane experimentate, care și-au dedicat ani de zile pregătirii terenului pentru supraviețuire, au declarat pentru Vice că se bazează pe 15 obiecte esențiale despre care insistă că te vor ține în viață timp de un an într-un buncăr – sau pe parcursul unei luni deosebit de sumbre la suprafață. Acestea includ:

Apă stocată (cel puțin 4 litri per persoană pe zi);

(cel puțin 4 litri per persoană pe zi); Filtre de apă portabile ;

; Hrană de urgență ;

; Unelte pentru aprinderea focului ;

; Trusă de prim ajutor ;

; Haine groase și materiale izolante ;

; Un cort sau o prelată pentru adăpost de urgență;

pentru adăpost de urgență; Un instrument multifuncțional (multi-tool) sau un cuțit de supraviețuire;

sau un cuțit de supraviețuire; Surse de lumină , cum ar fi o lanternă sau o frontală, cu baterii de rezervă;

, cum ar fi o lanternă sau o frontală, cu baterii de rezervă; Instrumente de navigație , precum o busolă și hărți de hârtie;

, precum o busolă și hărți de hârtie; Surse portabile de energie (baterii externe/panouri solare);

(baterii externe/panouri solare); Echipamente de comunicare , cum ar fi radiourile;

, cum ar fi radiourile; Produse de igienă ;

; Documente de identitate importante

Bani gheață.

„Sigilați ferestrele și ușile cu bandă adezivă”

Dr. Arnab Basu, CEO al Kromek Group plc, a declarat pentru Mirror: „Dacă un atac nuclear ar fi lansat asupra unui oraș din Marea Britanie, rezidenții ar primi, cel mai probabil, un avertisment prealabil. Pentru cei aflați în afara zonei de impact direct, prioritatea este găsirea rapidă a unui adăpost, ideal în partea cea centrală a unei clădiri.

„Sigilați ferestrele și ușile cu bandă adezivă pentru a reduce pătrunderea prafului radioactiv”, este avertismentul pentru populație.

Cele mai sigure zone din Marea Britanie

Marile orașe se confruntă cu cel mai mare risc de atac. Următoarele 19 locații, identificate de portalul imobiliar EMoov încă din 2017, se află în afara razei directe de acțiune a unei explozii ce ar viza marile centre urbane britanice.

Majoritatea acestor locuri sunt orașe de coastă sau zone rurale izolate, aflate la distanță considerabilă de baze militare majore sau noduri industriale.

Cornwall

Weymouth

Folkestone

Dover

Margate

Clacton-on-Sea

Felixstowe

Brixworth

Bideford

Aberystwyth

Skegness

Insula Anglesey

Barrow in Furness

Lancaster

Whitby

Carlisle

Dumfries

Berwick-upon-Tweed

Inverness.

Trump amenință cu represalii de „20 de ori mai puternice”

Donald Trump amenință Teheranul cu o ripostă fără precedent: „Vom lovi de 20 de ori mai puternic” dacă Iranul oprește fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Declarația a fost preluată de postul de televiziune CNN.

Donald Trump a condiționat stabilitatea militară din regiune de libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, avertizând luni că orice intervenție iraniană asupra exporturilor de petrol va atrage un răspuns american disproporționat.

„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de 20 de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris preşedintele pe Truth Social.







