„Mă rog să nu se întâmple”

Donald Trump a condiționat stabilitatea militară din regiune de libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, avertizând luni că orice intervenție iraniană asupra exporturilor de petrol va atrage un răspuns american disproporționat.

„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de 20 de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris preşedintele pe Truth Social.

El a spus că SUA „vor elimina ţinte uşor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată” şi că asupra lor vor domni „moarte, foc şi furie”.

„Dar sper şi mă rog să nu se întâmple”, a adăugat el.

Crede că războiul din Iran e „aproape gata”

Președintele SUA, Donald Trump, a precizat luni că războiul din Iran „este aproape încheiat”, susținând și că ia în considerare preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz.

Liderul de la Casa Albă a declarat pentru CBS News că, în opinia sa, războiul dintre SUA și Israel cu Iranul este aproape de final.

„Cred că războiul este aproape încheiat”, a afirmat Donald Trump, vorbind de la clubul său de golf din Doral, Florida. El a mai adăugat:

„(Iranul – n.r.) nu are marină, nu are comunicații, nu are forță aeriană. Rachetele lor sunt distruse. Dronele lor sunt aruncate în aer peste tot, inclusiv fabricile de drone”. Deși a estimat inițial că războiul va dura aproximativ o lună, el declară acum că: „Suntem cu mult înaintea programului”.

Trump a numit avertismentul său „un cadou din partea Statelor Unite ale Americii pentru China şi toate acele naţiuni care folosesc intens Strâmtoarea Ormuz”.

China şi alte economii asiatice depind de petrolul şi gazul natural transportate pe această rută maritimă, care a fost aproape închisă de la începutul războiului.

Duminică seara, Iranul a anunțat că ayatollahul Mojtaba Khamenei îl va înlocui pe tatăl său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului.

Transportul comercial prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, s-a oprit efectiv. Pe acest subiect, Donald Trump a declarat că SUA „ar putea face multe” în legătură cu strâmtoarea și a amenințat Iranul dacă va bloca calea navigabilă.









