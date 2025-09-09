Gigantul tech va prezenta noua serie iPhone 17, precum și Apple Watch Series 11 și AirPods Pro 3.

Invitația la eveniment, trimisă pe 26 august, poartă titlul „Awe Dropping” și prezintă un logo Apple dinamic care pare să facă referire la strălucirea colorată a Siri.

Pe site-ul Apple, invitația are un element interactiv care permite utilizatorilor să schimbe culorile logo-ului de la albastru la portocaliu intens.

Evenimentul va avea loc la Apple Park în Cupertino, California.

Cum să urmărești live lansarea iPhone 17

Transmisiunea live va fi disponibilă pe site-ul Apple și pe canalul YouTube al companiei, începând cu ora 20:00.

Ce produse noi ar putea lansa Apple

Zvonurile sugerează că Apple ar putea prezenta un iPhone 17 Air cu un design subțire și ușor, similar cu Samsung Galaxy S25 Edge.

Modelul Pro ar putea avea un ecran rezistent la zgârieturi și anti-reflexiv, precum și o cameră cu zoom optic 8x.

iPhone 17 Pro Max ar putea veni cu o baterie mai mare. Toate modelele ar putea include și un nou modem 5G dezvoltat de Apple, numit C1, precum și cipuri Wi-Fi proprii.

iOS 26 și noile funcții

Apple va oferi mai multe detalii și despre lansarea publică a iOS 26, care va avea loc în această toamnă. Noul sistem de operare include interfața nouă Liquid Glass cu un aspect transparent, asemănător unei lentile.

Aplicația Camera are și ea parte de un nou design minimalist, iar Messages permite crearea de sondaje în chat-urile de grup.

Îmbunătățiri pentru Siri?

De asemenea, este posibil să nu auzim prea multe despre versiunea actualizată a Siri, dezvăluită la WWDC 2025.

Asistentul AI mai inteligent s-a confruntat cu întârzieri repetate și ar putea să nu apară până anul viitor. Cu toate acestea, Apple ar putea discuta despre alte actualizări și funcții Apple Intelligence care vor sosi pe noile dispozitive.

