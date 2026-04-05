Președintele american Donald Trump a confirmat salvarea pe rețelele sociale, duminică dimineață, după ce armata SUA „a realizat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare” din istoria sa. Ofițerul este „acum teafăr și nevătămat!”, a adăugat el.

La bordul avionului se aflau doi membri ai echipajului, ambii catapultându-se din aparat. Unul dintre ei fusese deja salvat anterior de forțele americane.

Oficialii iranieni au declarat că avionul a fost doborât de sistemul lor de apărare antiaeriană.

Cum a fost salvat ofițerul din avionul doborât

Detaliile despre operațiunea de salvare și modul în care s-a desfășurat sunt încă în curs de clarificare, iar unele aspecte deja se cunosc. Iată ce se știe până acum.

Statele Unite și Iranul s-au aflat într-o cursă pentru a localiza membrul echipajului dispărut după doborârea avionului în sudul Iranului.

Circumstanțele exacte ale salvării rămân neclare, însă o persoană familiarizată cu operațiunea a descris-o drept o misiune „de amploare, uriașă” de căutare și salvare în luptă în sudul Iranului.

BBC înțelege că a avut loc o confruntare între forțele americane și cele iraniene în timpul operațiunii de salvare, iar pilotul ar fi putut fi rănit în momentul catapultării inițiale.

Salvarea membrilor echipajului unui avion doborât este una dintre cele mai complexe și sensibile la timp operațiuni, cunoscută drept „combat search and rescue” (CSAR), pentru care armata SUA și aliații săi se pregătesc.

Unitățile aeriene implicate în astfel de misiuni includ unii dintre cei mai bine antrenați și specializați militari. Misiunile sunt desfășurate, de regulă, cu elicoptere care zboară la joasă altitudine deasupra teritoriului inamic, însoțite de alte aeronave militare care efectuează lovituri și patrulează zona.

În mesajul său, Trump a spus că aviatorul, un colonel, „se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră”.

Oficiali au declarat pentru CBS News, că membrul echipajului a stat peste 24 de ore singur, ascunzându-se în munți, având asupra sa un pistol.

Oficial: CIA a localizat aviatorul într-o crăpătură din munte și a transmis Pentagonului

Președintele a adăugat că locul în care era aviatorul a fost monitorizat „24 de ore din 24” de oficiali de rang înalt ai SUA care planificau operațiunea de salvare.

Un oficial de rang înalt a mai spus pentru CBS că CIA a jucat un rol crucial în misiunea de salvare, localizând aviatorul într-o crăpătură din munte și transmițând poziția exactă către Pentagon.

Potrivit relatărilor, agenția a desfășurat și o campanie de dezinformare în interiorul Iranului. În timp ce operațiunea era în desfășurare, a răspândit informația că aviatorul fusese deja găsit și era evacuat din Iran.

Donald Trump a spus că armata SUA a trimis zeci de aeronave în Iran și a susținut că operațiunea s-a desfășurat fără ca vreun american să fie ucis sau rănit.

Presa de stat iraniană a relatat că militari ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au doborât o dronă americană în timp ce aceasta căuta aviatorul dispărut.

Drona americană s-a prăbușit în provincia Isfahan din sudul Iranului, a declarat biroul de relații publice al IRGC, citat de agenția semi-oficială Fars.

Anterior, Iranul anunțase că dorește să găsească în viață militarul american dispărut și oferise o recompensă cetățenilor pentru ajutor. Echipajele avioanelor doborâte sunt foarte bine pregătite pentru astfel de situații.

„Prioritatea lor numărul unu este să rămână în viață și să evite capturarea. Sunt instruiți ca, dacă sunt în stare fizică și nu sunt răniți atât de grav încât să nu se poată mișca, să se îndepărteze cât mai repede de locul catapultării și să se ascundă pentru a rămâne în siguranță”, a declarat Jennifer Kavanagh, directoare de analiză militară la think tank-ul Defense Priorities.

De asemenea, sunt instruiți în tehnici de supraviețuire, astfel încât să poată rezista fără hrană sau apă ori să găsească resurse în teren pentru cât mai mult timp, a adăugat Kavanagh.

Unde și când a fost doborât avionul

Presa de stat iraniană a susținut pentru prima dată, vineri, că forțele țării au doborât un avion american deasupra regiunii sudice.

Locul exact unde ar fi fost doborât F-15 nu a fost confirmat, însă au fost menționate două provincii: Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad, precum și Khuzestan.

La bordul avionului se aflau doi membri ai echipajului. Pilotul a fost recuperat într-o operațiune anterioară. Acea misiune ar fi implicat și un avion A-10 Warthog, lovit deasupra Golfului, al cărui pilot s-a catapultat înainte de a fi salvat.

Un elicopter care transporta pilotul salvat de pe F-15E a fost lovit de focuri de armă ușoare, rănind membri ai echipajului, însă a reușit să aterizeze în siguranță, potrivit presei americane.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a afirmat că triburi nomade din munții țării au tras asupra a două elicoptere Black Hawk implicate în operațiunea de salvare americană. BBC Verify a confirmat autenticitatea unui videoclip de vineri care arată ceea ce par a fi trei persoane înarmate trăgând asupra a cel puțin două elicoptere Black Hawk.

Comandamentul militar suprem al Iranului a atribuit noilor sisteme de apărare antiaeriană doborârea ambelor aeronave americane, potrivit agenției de stat IRNA, afiliată statului Iran.

Regiunea Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad este o provincie muntoasă din sud-vest, cu peste 700.000 de locuitori, inclusiv comunități nomade.

Nomazii din zonă sunt cunoscuți pentru faptul că poartă arme pentru a-și proteja turmele și taberele de animale sălbatice și furturi în zonele izolate de munte.

Provincia Khuzestan este un important centru pentru industria petrolieră și alte sectoare. Acolo trăiesc peste 4,7 milioane de oameni, într-o populație diversă, care include arabi, perși, lori (un grup etnic iranian) și alte grupuri etnice.

Ce se știe despre scopul avionului

Un avion F-15E este conceput atât pentru misiuni aer-sol, cât și aer-aer. În Iran, cel mai probabil a fost implicat în roluri defensive, pentru a intercepta drone și rachete de croazieră iraniene.

În rolul de atac aer-sol, avionul poate lansa muniții de precizie ghidate cu laser și GPS, precum și alte tipuri de bombe.

Aeronava are doi membri ai echipajului: pilotul și un ofițer de sisteme de armament aflat pe locul din spate. Acest ofițer, cunoscut ca „Wizzo”, este responsabil de selectarea țintelor și de configurarea armamentului pentru atac.

Acest sistem cu doi membri permite împărțirea sarcinilor, mai ales într-un mediu aglomerat, unde pilotul trebuie să evite amenințările.

Nu se știe exact ce a dus la doborârea avionului american, însă, dacă a fost într-adevăr doborât de iranieni, cea mai probabilă cauză este o rachetă sol-aer (SAM).

Imaginea de ansamblu

Doborârea avionului a reprezentat un scenariu de coșmar pentru armata SUA, în condițiile în care Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) se grăbea, la rândul său, să localizeze ofițerul american dispărut în sud-vestul Iranului, potrivit Axios.com.

Un oficial a declarat că operațiunea de sâmbătă a fost realizată de o unitate de comando specializată, cu un sprijin aerian masiv, că forțele americane au declanșat o ploaie intense de focuri grele și că toate forțele implicate au părăsit între timp Iranul.

Potrivit unor surse, pilotul și ofițerul de armament ai F-15 au reușit să comunice vineri prin sistemele lor de comunicații după catapultare.

Un oficial de rang înalt din administrație a declarat că, înainte de localizarea ofițerului, CIA a lansat o operațiune de dezinformare, răspândind în Iran informația că forțele americane îl găsiseră deja și încercau să îl ia pe cale terestră.

Între timp, CIA a folosit „capabilități unice” pentru a-l căuta. „A fost ca și cum ai căuta acul în carul cu fân, dar în acest caz era vorba de un suflet american curajos, ascuns într-o crăpătură de stâncă, invizibil fără capacitățile CIA”, a spus oficialul.

Donald Trump a urmărit operațiunea de salvare din Situation Room de la Casa Albă

Potrivit acestuia, CIA a transmis locația sa exactă către Pentagon, armata SUA și Casa Albă, iar președintele Donald Trump a ordonat imediat o misiune de salvare.

IRGC a trimis, de asemenea, forțe în zonă pentru a încerca să împiedice salvarea, potrivit a doi oficiali americani. Avioane ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat lovituri asupra forțelor iraniene pentru a le împiedica să ajungă în zonă, au spus sursele.

Donald Trump și membri de rang înalt ai echipei sale au urmărit operațiunea de salvare din Situation Room de la Casa Albă.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că Trump s-a aflat în Biroul Oval pe tot parcursul zilei de sâmbătă și a primit actualizări constante de la secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Între timp, eforturile diplomatice au înregistrat progrese foarte reduse în ultimele zile, potrivit a două surse familiarizate cu negocierile indirecte.

Trump a amenințat sâmbătă că „iadul se va dezlănțui” asupra Iranului dacă regimul nu acceptă redeschiderea Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore. El a mai amenințat anterior că ar putea lovi infrastructură civilă, precum centrale electrice.

Comentarii (3)
adidi 05.04.2026, 16:46

La aceasta operațiune au participat si trupele de comando israeliene,care se pare ca au mai salvat si alți soldați piloți ai armatei Americane. Americanii recunosc ca experienta pe care o are armata Israelului e mult mai mare cu toate ca la capitolul echipament si tehnologie Americanii sunt cu mult mai sus decât israelienii

iugavirgil 05.04.2026, 21:34

Minciuni americanesti . Zici ca toți sunt actori de film . Mor pe capete in Iran dar nu recunosc . Asa e in război, dezinformarea si minciuna sunt arme letale

Chris2023 05.04.2026, 23:36

Ca sa fie clar,in operatiunea de salvare au fost pierdute 2 avioane de transport militare si un A10,ce s-a recunoscut pana acum,de data asta au avut noroc.....

Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala