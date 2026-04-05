Președintele american Donald Trump a confirmat salvarea pe rețelele sociale, duminică dimineață, după ce armata SUA „a realizat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare” din istoria sa. Ofițerul este „acum teafăr și nevătămat!”, a adăugat el.

La bordul avionului se aflau doi membri ai echipajului, ambii catapultându-se din aparat. Unul dintre ei fusese deja salvat anterior de forțele americane.

Oficialii iranieni au declarat că avionul a fost doborât de sistemul lor de apărare antiaeriană.

Cum a fost salvat ofițerul din avionul doborât

Detaliile despre operațiunea de salvare și modul în care s-a desfășurat sunt încă în curs de clarificare, iar unele aspecte deja se cunosc. Iată ce se știe până acum.

Statele Unite și Iranul s-au aflat într-o cursă pentru a localiza membrul echipajului dispărut după doborârea avionului în sudul Iranului.

#BREAKING A US UH-60 Black Hawk helicopter was shot down near Iran’s southern border. USF-35 and MQ-9 drones, along with helicopters are searching for the pilot of a downed F-15 fighter jet. Iranian TV: Anyone who captures the US pilot alive will receive a valuable reward 🎥 4 pic.twitter.com/4uDH68dyBQ — The World War (@TheWorldWar12) April 3, 2026

Circumstanțele exacte ale salvării rămân neclare, însă o persoană familiarizată cu operațiunea a descris-o drept o misiune „de amploare, uriașă” de căutare și salvare în luptă în sudul Iranului.

BBC înțelege că a avut loc o confruntare între forțele americane și cele iraniene în timpul operațiunii de salvare, iar pilotul ar fi putut fi rănit în momentul catapultării inițiale.

Salvarea membrilor echipajului unui avion doborât este una dintre cele mai complexe și sensibile la timp operațiuni, cunoscută drept „combat search and rescue” (CSAR), pentru care armata SUA și aliații săi se pregătesc.

Unitățile aeriene implicate în astfel de misiuni includ unii dintre cei mai bine antrenați și specializați militari. Misiunile sunt desfășurate, de regulă, cu elicoptere care zboară la joasă altitudine deasupra teritoriului inamic, însoțite de alte aeronave militare care efectuează lovituri și patrulează zona.

În mesajul său, Trump a spus că aviatorul, un colonel, „se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră”.

Oficiali au declarat pentru CBS News, că membrul echipajului a stat peste 24 de ore singur, ascunzându-se în munți, având asupra sa un pistol.

Oficial: CIA a localizat aviatorul într-o crăpătură din munte și a transmis Pentagonului

Președintele a adăugat că locul în care era aviatorul a fost monitorizat „24 de ore din 24” de oficiali de rang înalt ai SUA care planificau operațiunea de salvare.

Un oficial de rang înalt a mai spus pentru CBS că CIA a jucat un rol crucial în misiunea de salvare, localizând aviatorul într-o crăpătură din munte și transmițând poziția exactă către Pentagon.

Potrivit relatărilor, agenția a desfășurat și o campanie de dezinformare în interiorul Iranului. În timp ce operațiunea era în desfășurare, a răspândit informația că aviatorul fusese deja găsit și era evacuat din Iran.

Donald Trump a spus că armata SUA a trimis zeci de aeronave în Iran și a susținut că operațiunea s-a desfășurat fără ca vreun american să fie ucis sau rănit.

Presa de stat iraniană a relatat că militari ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au doborât o dronă americană în timp ce aceasta căuta aviatorul dispărut.

Drona americană s-a prăbușit în provincia Isfahan din sudul Iranului, a declarat biroul de relații publice al IRGC, citat de agenția semi-oficială Fars.

Anterior, Iranul anunțase că dorește să găsească în viață militarul american dispărut și oferise o recompensă cetățenilor pentru ajutor. Echipajele avioanelor doborâte sunt foarte bine pregătite pentru astfel de situații.

„Prioritatea lor numărul unu este să rămână în viață și să evite capturarea. Sunt instruiți ca, dacă sunt în stare fizică și nu sunt răniți atât de grav încât să nu se poată mișca, să se îndepărteze cât mai repede de locul catapultării și să se ascundă pentru a rămâne în siguranță”, a declarat Jennifer Kavanagh, directoare de analiză militară la think tank-ul Defense Priorities.

De asemenea, sunt instruiți în tehnici de supraviețuire, astfel încât să poată rezista fără hrană sau apă ori să găsească resurse în teren pentru cât mai mult timp, a adăugat Kavanagh.

Unde și când a fost doborât avionul

Presa de stat iraniană a susținut pentru prima dată, vineri, că forțele țării au doborât un avion american deasupra regiunii sudice.

Locul exact unde ar fi fost doborât F-15 nu a fost confirmat, însă au fost menționate două provincii: Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad, precum și Khuzestan.

La bordul avionului se aflau doi membri ai echipajului. Pilotul a fost recuperat într-o operațiune anterioară. Acea misiune ar fi implicat și un avion A-10 Warthog, lovit deasupra Golfului, al cărui pilot s-a catapultat înainte de a fi salvat.

Un elicopter care transporta pilotul salvat de pe F-15E a fost lovit de focuri de armă ușoare, rănind membri ai echipajului, însă a reușit să aterizeze în siguranță, potrivit presei americane.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a afirmat că triburi nomade din munții țării au tras asupra a două elicoptere Black Hawk implicate în operațiunea de salvare americană. BBC Verify a confirmat autenticitatea unui videoclip de vineri care arată ceea ce par a fi trei persoane înarmate trăgând asupra a cel puțin două elicoptere Black Hawk.

Comandamentul militar suprem al Iranului a atribuit noilor sisteme de apărare antiaeriană doborârea ambelor aeronave americane, potrivit agenției de stat IRNA, afiliată statului Iran.

Regiunea Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad este o provincie muntoasă din sud-vest, cu peste 700.000 de locuitori, inclusiv comunități nomade.

Nomazii din zonă sunt cunoscuți pentru faptul că poartă arme pentru a-și proteja turmele și taberele de animale sălbatice și furturi în zonele izolate de munte.

Provincia Khuzestan este un important centru pentru industria petrolieră și alte sectoare. Acolo trăiesc peste 4,7 milioane de oameni, într-o populație diversă, care include arabi, perși, lori (un grup etnic iranian) și alte grupuri etnice.

Ce se știe despre scopul avionului

Un avion F-15E este conceput atât pentru misiuni aer-sol, cât și aer-aer. În Iran, cel mai probabil a fost implicat în roluri defensive, pentru a intercepta drone și rachete de croazieră iraniene.

În rolul de atac aer-sol, avionul poate lansa muniții de precizie ghidate cu laser și GPS, precum și alte tipuri de bombe.

Aeronava are doi membri ai echipajului: pilotul și un ofițer de sisteme de armament aflat pe locul din spate. Acest ofițer, cunoscut ca „Wizzo”, este responsabil de selectarea țintelor și de configurarea armamentului pentru atac.

Acest sistem cu doi membri permite împărțirea sarcinilor, mai ales într-un mediu aglomerat, unde pilotul trebuie să evite amenințările.

Nu se știe exact ce a dus la doborârea avionului american, însă, dacă a fost într-adevăr doborât de iranieni, cea mai probabilă cauză este o rachetă sol-aer (SAM).

Imaginea de ansamblu

Doborârea avionului a reprezentat un scenariu de coșmar pentru armata SUA, în condițiile în care Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) se grăbea, la rândul său, să localizeze ofițerul american dispărut în sud-vestul Iranului, potrivit Axios.com.

Un oficial a declarat că operațiunea de sâmbătă a fost realizată de o unitate de comando specializată, cu un sprijin aerian masiv, că forțele americane au declanșat o ploaie intense de focuri grele și că toate forțele implicate au părăsit între timp Iranul.

Potrivit unor surse, pilotul și ofițerul de armament ai F-15 au reușit să comunice vineri prin sistemele lor de comunicații după catapultare.

Un oficial de rang înalt din administrație a declarat că, înainte de localizarea ofițerului, CIA a lansat o operațiune de dezinformare, răspândind în Iran informația că forțele americane îl găsiseră deja și încercau să îl ia pe cale terestră.

Între timp, CIA a folosit „capabilități unice” pentru a-l căuta. „A fost ca și cum ai căuta acul în carul cu fân, dar în acest caz era vorba de un suflet american curajos, ascuns într-o crăpătură de stâncă, invizibil fără capacitățile CIA”, a spus oficialul.

Donald Trump a urmărit operațiunea de salvare din Situation Room de la Casa Albă

Potrivit acestuia, CIA a transmis locația sa exactă către Pentagon, armata SUA și Casa Albă, iar președintele Donald Trump a ordonat imediat o misiune de salvare.

IRGC a trimis, de asemenea, forțe în zonă pentru a încerca să împiedice salvarea, potrivit a doi oficiali americani. Avioane ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat lovituri asupra forțelor iraniene pentru a le împiedica să ajungă în zonă, au spus sursele.

Donald Trump și membri de rang înalt ai echipei sale au urmărit operațiunea de salvare din Situation Room de la Casa Albă.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că Trump s-a aflat în Biroul Oval pe tot parcursul zilei de sâmbătă și a primit actualizări constante de la secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Între timp, eforturile diplomatice au înregistrat progrese foarte reduse în ultimele zile, potrivit a două surse familiarizate cu negocierile indirecte.

Trump a amenințat sâmbătă că „iadul se va dezlănțui” asupra Iranului dacă regimul nu acceptă redeschiderea Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore. El a mai amenințat anterior că ar putea lovi infrastructură civilă, precum centrale electrice.