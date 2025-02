„Nu am comis niciuna dintre faptele de care sunt acuzat, iar asta se va demonstra în timp. Cu fapte, nu cu zgomot. În mandatele mele de primar, am pus întotdeauna Sinaia pe primul loc, am arătat ca și în România se poate! Cu cât parada este mai mare, cu atât realitatea este mai distorsionată. Voi face toate demersurile legale necesare pentru a se confirma nevinovatia mea”, a scris Vlad Oprea pe Facebook.

„Această campanie mediatică nu are legătură cu realitatea și nu urmărește informarea publică a populației, ci satisfacerea unor interese sau a unor grupuri de interese”, a adăugat el.

În mai 2024, o investigație realizată de Recorder, „Cartelul din Carpați”, a susținut că primarul Vlad Oprea a cumpărat, prin interpuși, un castel în Franța. Edilul a spus însă că nu-i aparține castelul, care este „o ruină”, și că clădirea a fost cumpărată de Beniamin Gonț cu 100.000 de euro.

Care au fost acuzațiile DNA

Vlad Oprea a fost acuzat de DNA de mai multe infracțiuni, printre care luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani.

Inițial, primarul PNL din Sinaia a fost reținut de DNA. Surse judiciare au spus că el i-a cerut patronului de la Nordis, Vladimir Ciorbă, și a și primit, o mită de aproape 240.000 euro pentru a înlesni obținerea documentației necesare construirii unui hotel. Ciorbă este cel care l-a reclamat apoi la DNA.

Vlad Oprea nu a fost însă arestat preventiv după reținerea de 24 de ore, ci a fost eliberat și pus sub control judiciar sub cauțiune. Liberalul a spus că nu a avut cei 600.000 de lei ceruți pentru cauțiune, dar a precizat că mama lui, care are 83 de ani, a garantat cu casa în care locuiește.

Totodată, Oprea a primit din partea DNA interdicția de a mai fi primar în Sinaia.

