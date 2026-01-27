Telefoane mobile și tablete de 170.000 de lei

La Valea Doftanei, una dintre cele mai mari comune din județul Prahova, auditorii Curții de Conturi au descoperit că din banii primăriei au fost cumpărate un număr de abonamente de telefonie mobile mai mare decât numărul angajaților și al consilierilor locali. În raportul Curții de Conturi se arată că abonamentele nu sunt folosite de salariații primăriei. În plus, se arată în același document, au fost cumpărate telefoane mobile și tablete în valoare de aproape 170.000 de lei, în condițiile în care nu există o evidență clară a persoanelor care beneficiază de această aparatură.

Primăria Valea Doftanei. Foto: Pagina de Facebook a primăriei

„În perioada 01.01.2022 -31.12.2024 U.A.T.C. Valea Doftanei a plătit fără respectarea principiilor economicității, eficienţei şi eficacității în administrarea patrimoniului public şi privat al entității, suma de 31.916 lei către două societății comerciale din domeniu, reprezentând contravaloarea unor abonamente telefonice mobile peste numărul de personal angajat şi neutilizate de salariații entității, precum şi a unor abonamente pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice şi trafic de date peste numărul consilierilor locali.

U.A.T.C. Valea Doftanei a beneficiat de o subvenție în valoare de 169.429,12 lei cu TVA în baza celor 4 contracte de telefonie mobilă şi trafic de date încheiate cu doi operatori de specialitate în anii 2022 și 2024, din care au fost achiziționate aparate telefonice şi tablete, fără ca acestea să fie înregistrate în evidența unității, inventariate şi distribuite pe baza unei evidențe stricte personalului”, potrivit raportului emis de Camera de Conturi Prahova.

Primăria Valea Doftanei are termen până în data de 30 iunie 2026 să ia măsuri „pentru reducerea costului cu abonamentele respective, astfel încât să se asigure protejarea risipei fondurilor publice”.

iPhone lipsă în gestiune

Probleme legate de achiziția echipamentelor de telefonie mobilă și IT au fost depistate și în comuna Izvoarele Sucevei. Aici auditori au descoperit „diferențe între scriptic şi faptic”, adică una era trecută pe hârtie și altceva prin birourile primăriei. Astfel echipamentele/produsele electronice în valoare totală de 22.370,53 de lei reprezentând telefonul iPhone 12 64GB în valoare de 4.200,29 de lei achiziționat în anul 2022, camerele de supraveghere DAHUA DH-SD2A400HD în valoare de 5.056,23 de lei achiziționate în anul 2023, telefoanele iPhone 12 64GB în valoare totală de 8.521,74 de lei şi laptop Lenovo V15AMDR5 8/256GB W1IP în valoare de 4.592,27 de lei achiziționate în anul 2024 sunt lipsă la inventar/patrimoniu şi nu s-au prezentat documente justificative privind persoanele vinovate.

Intrarea în comuna Izvoarele Sucevei. Foto: Izvoarele Sucevei, Bucovina

120.000 de lei pentru salcâmi uscați

Tot la Valea Doftanei, primăriei i se impută faptul că a decontat plantarea unui număr de 5.000 de puieți din specia salcâm și glădiță, fără să solicite garanții din partea executantului în perioada de urmărire a modului de înrădăcinare a copacilor.

Plantarea a eșuat, pentru că peste 70 la sută din pomii plantați s-au uscat, ceea ce a condus la o „cheltuială neeconomicoasă” în valoare de 122.120,2 lei. Curtea de Conturi i-a cerut administrației publice să verifice mai bine clauzele contractului și să ceară replantarea puieților de arbori uscați. Primăria are termen pentru rezolvarea acestei probleme tot până în vara acestui an.

Avocat plătit generos, dar degeaba

La Primăria Ziduri, din județul Buzău, auditorii Curții de Conturi au descoperit că un avocat a fost plătit generos cu bani de la bugetul local, pentru reprezentare în instanță, dar fără ca acesta să ofere asistență juridică. Auditorii au verificat pe portalul instanțelor de judecată și au descoperit că la data încheierii contractului dintre Primăria Ziduri și casa de avocatură nu exista niciun dosar pe rol în care unitatea administrativă să fie implicată.

„Au fost efectuate plăţi fără contraprestație în suma de 9.877 de lei, reprezentând onorariu avocat, aferent unui contract de asistentă juridică.

În cursul anului 2024, UATC a încheiat un contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură, având ca obiect reprezentarea în instanță într-un litigiu privind derularea unui contract de concesiune. În baza acestui contract, cabinetul de avocatură a emis o factură fiscală în valoare de 9.877 de lei, reprezentând «Asistență şi reprezentare juridică – formulare notificare şi acțiune fond» factură achitată integral de entitate. Cu toate acestea, entitatea nu a putut prezenta documente justificative care să confirme prestarea efectivă a serviciilor pentru care s-a efectuat plata. Mai mult, verificările efectuate pe portal.just.ro au arătat că, la data auditului, nu există nici un dosar pe rolul instanțelor de judecată, în care UATC Ziduri să figureze ca parte în dosar”, potrivit raportului Curții de Conturi.

Primăriei i s-a recomandat ca, până în aprilie 2026, să recupereze prejudiciul de 9.877 de lei, precum şi majorările de întârziere aferente, calculate până la data recuperării efective a acestuia.

Intrarea în comuna Ziduri, din județul Buzău. Foto: pagina de Facebook a primăriei

Iluminat festiv de 50.000 de lei, fără contract

Inspectorii financiari au descoperit că autoritățile publice din comuna Ziduri au plătit aproape 50.000 de lei unei societăți private să monteze instalații de iluminat festiv, fără să existe un contract, dar și că au închiriat un teren de aproape 8 hectare fără să încaseze banii de chirie, adică suma de 8.612 lei.

„UATC Ziduri a beneficiat de prestarea unor servicii de «Montat şi demontat instalații iluminat festiv în comuna Ziduri», în valoare de 49.678,57 lei, fără existența, la momentul prestării, a unui angajament legal (contract, comandă fermă sau alt document prevăzut de lege)”, au reclamat auditorii Curții de Conturi.

241.800 de lei plătiți unei fundații fără statut juridic „clar”

În județul Covasna, în comuna Chichiș, auditorii au descoperit că reprezentanții primăriei au plătit 241.800 de lei unei fundații al cărei statut juridic este „neclar”, pentru organizarea zilelor comunei, dar și pentru transportul elevilor sau pentru alte activități care nu se regăsesc în sfera unei entități cu statut nonprofit.

„Menţionăm faptul că în cadrul Contractului de prestări servicii nr. 3096/2010 încheiat între UATC Chichiş şi Fundaţia Consorţiul Judeţean pentru Dezvoltare Economico-Socială” (CJDES) nu au fost cuprinse clauze privind preţurile unitare ale serviciilor contractate şi documentele necesare a fi întocmite în vederea decontării serviciilor/lucrărilor prestate/efectuate, iar în Rapoartele de activitate care însoţesc facturile emise nu au fost detaliate costurile fiecărui tip de serviciu/lucrare prestat/efectuată, număr de ore, locaţia prestării serviciului/lucrării, materiale/utilaje utilizate.

În ceea ce priveşte organizarea zilelor comunei în satele Chichiş şi Băcel, acestea au fost efectuate pe bază de comandă, fără încheierea unui contract, fără aprobarea de către Consiliul Local a bugetului de cheltuieli, a programului evenimentului, al activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia, a modului de realizare a evenimentului, respectiv a acordului/contractului de asociere/colaborare/cooperare cu persoana juridică responsabilă cu realizarea/implementarea programului şi a activităţilor”, se arată în raportul Curți de Conturi.

Autoritatea de control a cerut Primăriei Chichiș ca în termen de șase luni să calculeze „întinderea prejudiciului reprezentând plăţi nelegale către fundația respectivă, dar și clarificarea statutului juridic al acestei entități „Consorţiul Judeţean pentru Dezvoltare Economico-Socială” cu care administrația locală a colaborat fără respectarea cadrului legal.

Intrarea în comuna Chichiş. Foto: chichis.ro

28 de pelerinaje pe banii primăriei cu care s-au lăudat primarul și vicele

Primăria Grumăzești din județul Neamț a fost transformată în agenție de turism la propriu, evident fără ca autoritățile locale să respecte legea.

Auditorii Curții de Conturi au descoperit că Primăria Grumăzești a cumpărat, în baza unei hotărâri de consiliu local, un autocar marca MAN Llion’s Coach Euro 6, cu o capacitate de 55 locuri și un microbuz mai mic, Mercedes Benz cu 19 locuri. Cele două mașini urmau să fie folosite pentru activități culturale și sportive desfăşurate de primărie de care să profite „elevi, vârstnici și toți ceilalți cetăţeni” ai comunei.

În cursul anului 2024, cu autocar MAN Llion’s Coach, dar şi cu microbuz Mercedes Benz, au fost organizate deplasări „care au făcut obiectul unor pelerinaje/vizite culturale și religioase/excursii în diverse locații din împrejurimi sau din țară”.

Astfel, cu autocarul au fost efectuate 20 de deplasări (Mănăstirea Groşi, Mănăstirea Nechit, Catedrala Mitropolitană din laşi, Catedrala Patriarhală, Palatul Culturii din Iaşi, Mănăstirea Prislop, Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, salina Târgu Ocna etc.), iar cu microbuzul au fost efectuate 8 deplasări (Mănăstirea Nechit, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, salina de la Târgu Ocna şi o excursia în Delta Dunării), se arată în raportul Curții de Conturi.

Autocarul cumpărat de Primăria Grumăzești. Foto: pagina de Facebook a lui Masata Constantin

Promovarea pelerinajelor, pe pagina personală de Facebook a primarului

Ceea ce au remarcat inspectorii este că aceste excursii au fost organizate pe baza unor „cereri de închiriere” a autocarului/microbuzului care au fost aprobate de către secretarul general al comunei, nu de primar. Mai mult, promovarea excursiilor s-a făcut în mediul online, pe paginile personale de Facebook ale primarului sau viceprimarului, prin postarea anunțurilor referitoare la organizarea de către Primăria Grumăzeşti a pelerinajelor/vizitelor culturale.

Matasă Constantin. Foto: comunagrumazesti.ro

Auditorii au remarcat că nu există o situație clară de selecție a cetățenilor care au participat la aceste excursii și nici nu există o clarificare cu privire la cine a suportat cheltuielile aferente acestor deplasări. În plus, organizarea de excursii sau pelerinaje nu face parte din obiectul de activitate al unei primării, au reclamat inspectorii Curții de Conturi.

„Relevante sunt şi următoarele aspecte:

– la nivelul entității nu este întocmit şi aprobat un regulament privind organizarea pelerinajelor/vizitelor religioase şi culturale din țară, care să conțină condițiile/criteriile de participare a cetățenilor;

– anunțul privind organizarea pelerinajului/vizitei religioase şi culturale este adus la cunoştința publicului, în principiu, de către domnul primar/viceprimar, în mediul online, pe pagina personală de Facebook;

– organizarea de pelerinaje/vizite religioase şi excursii culturale nu face parte din obiectul de activitate al instituției.

Chiar şi în condițiile în care aceste activități ar fi urmărit un scop social, nu există documente care să susțină acest fapt;

– în ceea ce priveşte cheltuielile aferente utilizării microbuzului, în afara programului şcolar, nu a fost emisă o hotărâre de consiliu local prin care să fie aprobată suportarea lor din bugetul local”, potrivit raportului instituției de control.

În documentul citat se concluzionează că bugetul comunei Grumăzeşti a fost afectat prin suportarea unor cheltuieli în valoare totală de 47.160,55 de lei (cheltuieli cu asigurarea de răspundere civilă auto, asigurarea facultativă CASCO, cheltuieli cu inspecția tehnică periodică și cheltuieli cu reparații şi cheltuieli cu combustibilul) care nu au fost recuperate prin închirierea autocarului şi a microbuzului din proprietate, pe parcursul anului 2024.

