Kremlinul se teme de „problema cecenă”

O sursă apropiată Kremlinului și partidului Rusia Unită, care asigură „legitimitatea” electorală a regimului Putin, spune că oamenii care au capturat puterea la Moscova sunt tot mai îngrijorați de veștile din Cecenia. În opinia lor, Cecenia nu trebuie să redevină o problemă, mai ales în contextul agresiunii militare purtate împotriva Ucrainei.

Situația este considerată extrem de periculoasă pentru Kremlin pe fondul agravării bolii liderului cecen Ramzan Kadîrov, care a făcut un pact cu Vladimir Putin și a putut să-și conducă regiunea cu o mână de fier în schimbul menținerii stabilității în sudul Rusiei.

O altă problemă a apărut de curând, când potențialul succesor al liderului cecen, fiul său Adam, a fost grav rănit într-un accident rutier care a implicat convoiul său oficial. Adam Kadîrov are 18 ani și nu poate prelua oficial puterea în următorii 12 ani.

„Tot ce se întâmplă acum în Cecenia este ascuns cu grijă și au loc procese foarte complexe acolo. (…) Nimeni nu vorbește despre ce se întâmplă. Localnicilor li s-a spus că «dacă vor exista scurgeri de informații, toți vor fi exterminați, întreaga familie, până la a șaptea generație»”, a declarat sursa citată de iStories.

Adam Kadîrov, un posibil „moștenitor”

O opțiune este prezentarea lui Adam Kadîrov ca „moștenitor”, urmând să preia oficial funcția de „președinte al Republicii Cecenia” odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani. El ar trebui să mențină Cecenia sub control în interesul familiei sale și al Kremlinului.

Adam Kadîrov, în centrul imaginii Foto: Profimedia

Adam Kadîrov are doi frați mai mari, Ahmat și Zelimhan, dar, dintr-un anumit motiv, aceștia nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. În schimb, la doar 18 ani, Adam este deja o figură adânc implantată în structura de putere de la Groznîi, ocupând poziția de secretar al Consiliului de Securitate al Republicii Cecenia și conducând Ministerul local de Interne, după ce a fost șeful echipei de pază a tatălui său.

A doua opțiune luată în calcul a stârnit deja o rivalitate pentru putere

O altă opțiune este numirea unei persoane loiale lui Kadîrov în funcția de „președinte” al Ceceniei. Potrivit surselor iStories, un fost ofițer FSB și un reprezentant al diasporei cecene, ambii din gruparea Benoi, sunt în cursă.

Primul este Adam Delimhanov, deputat în Duma de Stat din Cecenia și un aliat de lungă durată al lui Kadîrov. Delimhanov se ocupă de menținerea diasporei cecene sub control. Kadîrov l-a însărcinat deja pe acest aliat al său cu „antrenarea” fiului său Adam și stabilirea unor conexiuni pentru el, inclusiv în lumea interlopă.

Cel de-al doilea candidat este prim-ministrul cecen Magomed Daudov, un alt apropiat al lui Ramzan Kadîrov, responsabil pentru represiunea din regiune. Conform surselor iStories, Delimhanov și Daudov se află deja într-un conflict pentru putere.

Locotenent-generalul Apti Alaudinov nu se mai bucură de sprijin

Kremlinul l-ar fi dorit pe Apti Alaudinov la conducerea Ceceniei, dar acesta nu mai pare a fi o soluție. Potrivit unui ofițer FSB, motivul principal este că Alaudinov și întreaga sa familie nu se bucură de aceeași autoritate în Cecenia și în diaspora cecenă ca alte clanuri. Acest lucru este cauzat de faptul că, în timpul Primului Război Cecen (1994 – 1996), rudele lui Alaudinov au luptat de partea forțelor federale.

Astfel, cei mai bine plasați în cursa pentru succesiunea lui Ramzan Kadîrov sunt deocamdată Adam Delimhanov și Magomed Daudov. Această rivalitate este în prezent cauza conflictului dintre ei.

Cecenia – luptă pentru putere și proteste în masă?

Politologul Vladimir Dubrovski crede că Cecenia nu va cunoaște proteste în masă în cazul morții lui Kadîrov și izbucnirii unei lupte pentru putere. „Ultimul lucru de care are nevoie Moscova, prinsă în războiul din Ucraina, este o Cecenie instabilă. Oricine garantează statu-quo-ul va fi potrivit pentru Moscova”, subliniază el.

Politologul Abbas Galliamov spune, în schimb, că moartea lui Kadîrov ar putea duce atât la o luptă între clanuri pentru obținerea puterii, cât și la proteste în masă. „Există mulți oameni nemulțumiți în Cecenia, iar mulți dintre ei fac parte din elita cecenă. Și dacă ar simți că sistemul a slăbit suficient până la punctul în care pot să ridice capul și pot începe să lupte împotriva lui, cu siguranță o vor face”, afirmă Galliamov.

În ceea ce privește alegerea unui succesor, regimul de la Moscova se va concentra în primul rând pe cineva care să minimizeze riscurile. „Cecenia nu este o prioritate. Prioritatea este ca să nu fie risipite resursele. Tot ce avem este concentrat pe problema ucraineană”, punctează Abbas Galliamov, care a scris discursuri pentru Vladimir Putin în perioada 2008 – 2010.

Ramzan Kadîrov a stabilit deja un plan de rezervă

Ramzan Kadîrov nu poate fi sigur că Vladimir Putin își va respecta promisiunea de a garanta siguranța familiei sale. Prin urmare, liderul cecen a negociat în secret cu monarhi musulmani din Orientul Mijlociu și a transferat acolo o parte din averea sa.

Familia și asociații lui Kadîrov au cumpărat proprietăți în Emiratele Arabe Unite. Anul trecut, un nepot de-ai lui Kadîrov, Hamzat, a devenit primul membru al familiei care a obținut cetățenia Emiratelor Arabe Unite. Alți membri ai familiei Kadîrov îi vor urma exemplul, notează sursa citată.

