Accidentul s-a produs în timpul deplasării unui convoi oficial cu viteză mare, când un vehicul din față a lovit un obstacol, provocând un carambol. „Mașina în care se afla Kadîrov junior a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un fel de barieră. Se pare că a pierdut controlul vehiculului”, a declarat o sursă pentru RFE/RL. Potrivit relatărilor, Ramzan Kadîrov ar fi fost la volanul autoturismului.

După accident, forțele de securitate cecene au blocat accesul în zona spitalului unde Adam Kadîrov a fost transportat. Ulterior, tânărul și-ar fi recăpătat cunoștința și ar fi fost dus la aeroport pentru a fi transferat la Moscova.

Datele de la Flightradar24 confirmă că un avion guvernamental rus destinat urgențelor medicale a plecat din Groznîi și a aterizat la Moscova după miezul nopții. Totuși, nu există nicio declarație oficială cu privire la acest incident.

Adam Kadîrov este deja o figură proeminentă în structura de putere cecenă, ocupând poziția de secretar al Consiliului de Securitate cecen și conducând Ministerul Afacerilor Interne. Tatăl său, Ramzan Kadîrov, liderul autoritar al Ceceniei și un aliat loial al președintelui rus Vladimir Putin, se confruntă cu speculații legate de sănătatea sa precară, ceea ce alimentează zvonurile privind o posibilă succesiune a fiului său.

