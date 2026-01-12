Kadîrov suferă de insuficiență renală severă, fiind supus tratamentului prin dializă. Liderul Ceceniei este internat într-un spital privat din Groznîi, unde au ajuns și membrii familiei sale, inclusiv rudele care locuiesc în străinătate.

„Kadîrov se află într-o stare critică, iar medicii nu pot oferi un prognostic clar”, a declarat un oficial de la GUR.

Surse ucrainene sugerează că autoritățile ruse analizează posibili succesori ai lui Kadîrov. Printre numele vehiculate se numără Magomed Daudov, președintele guvernului cecen, Apti Alaudinov, comandant al forțelor speciale „Ahmat”, și fiul cel mare al lui Kadîrov, Ahmat Kadîrov.

Ahmat Kadîrov, 20 de ani, a fost recent numit adjunct al șefului guvernului republicii, funcție pe care o combină cu cea de ministru regional al sportului.

Problemele de sănătate ale lui Kadîrov au fost menționate anterior. La 31 decembrie 2025, „Novaia Gazeta Europa” a relatat despre o spitalizare de urgență, iar pe 3 ianuarie 2026, Kadîrov a fost văzut folosind o baston. Imaginile au fost surprinse la un eveniment religios din satul Novi Șaroi, unde consilierul său, Adam Șahidov, a vorbit despre inaugurarea unei instituții de învățământ religios.

În ajunul Anului Nou, Kadîrov plănuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin. Cu toate acestea, planurile sale au fost zădărnicite spitalizarea de urgență.

În decembrie, OC Media și Blesk au relatat că liderul cecen pare să aibă în continuare probleme de sănătate: abia putea să se țină pe picioare la majoratul fiului său Adam.

În septembrie, chiar surse FSB devăluiau că starea lui Ramzan Kadîrov s-a înrăutățit grav: stă cu punga de urină după el, dar folosește tratamente proprii, dezvăluie surse FSB.

Situația medicală a liderului cecen ridică întrebări despre stabilitatea politică a regiunii și impactul pe termen lung asupra conducerii sale.

Ramzan Kadîrov a împlinit 49 de ani pe 5 octombrie. Pe 7 mai, el și-a exprimat dorința de a nu mai fi liderul Ceceniei și i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să fie eliberat din funcția pe care o ocupă din 2007. Însă în urma unei „întâlniri de lucru” cu liderul de la Kremlin, Kadîrov a anunțat că „va îndeplini ordinul” lui Vladimir Putin de a-și continua activitatea.

Presa rusă independentă a scris, de mai multe ori, că starea de sănătate a liderului cecen se deteriorează, activând scenariul schimbării puterii în republică.

Comandantul de la Groznîi, sprijin pentru președintele rus Vladimir Putin, s-ar fi resemnat cu verdictul medicilor, a început transferul de putere și a consolidat pozițiile copiilor săi și ale acoliților săi în structura de stat.

De fiecare dată, Kadîrov a negat că este grav bolnav.

Cu toate acestea, când Adam, fiul liderului cecen, și-a sărbătorit cea de-a 18-a aniversare la sfârșitul lunii noiembrie, Kadîrov a părut, din nou, că are probleme de sănătate.

Ramzan l-a invitat la petrecere pe celebrul luptător MMA Jon Jones. Când l-a salutat, liderul cecen a avut dificultăți în a se ține pe picioare!

🚨⚡️ UFC champion American Jon Jones is amazed by the beauty and culture of Russian Chechnya! 🥊🇷🇺



He said to Ramzan Kadyrov:



„You have a beautiful country. The roads are very clean. You’ve built a wonderful culture. Everyone respects one another.”



He fired off the RPG,… pic.twitter.com/NRX8JaC4Uu — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 26, 2025

Unul dintre videoclipuri îl arată pe Kadîrov chinuindu-se să se ridice. Merge încet și precaut. După ce l-a salutat pe Jones, a trebuit să se așeze imediat!

UFC Heavyweight legend Jon Jones meets Ramzan Kadyrov in Chechnya 🇷🇺⚔️👊 pic.twitter.com/bJI65fF2Fh — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) November 25, 2025

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE