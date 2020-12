Sărbători în carantină instituționalizată: „Am primit de la Moș Crăciun un test COVID”

Tânăra și-a povestit experiența pentru prestigioasa publicație în care a scris de atâtea ori.

„Evadarea din Regatul Unit pentru a petrece Crăciunul singură, într-un hotel din Noua Zeelandă, a fost un preț mic plătit pentru a mă alătura familiei, în relativă libertate”, și-a început aceasta istorisirea. Însă pe măsură ce a continuat, a desfășurat în fața cititorilor o poveste tristă, ca a tuturor celor care au ajuns să petrecă sărbătorile singuri, din cauza pandemiei.

„Împreună cu alți 6.000 de neozeelandezi întorși acasă – Elle are dublă cetățenie, n.r. -, îmi petrec sărbătorile la un hotel administrat de guvern”.

Elle Hunt, în hotelul unde este carantinată | Foto: Elle Hunt pentru The Guardian

A ajuns la Hotelul Novotel Ellerslie – „casa mea pentru următoarele două săptămâni” – după trei zboruri legate, care au durat în total 24 de ore, și, spune ea, „potrivit unui grup de Facebook care împărtășea informații despre facilitățile din toată țara, am avut noroc. Nu numai că am avut acces la zona pentru exerciții fizice și aer curat (sub supravegherea armatei), dar mâncarea este excelentă”.

„După ce am fost instalată în camera mea, în fața ușii mi-a fost lăsată o foaie de hârtie pe care aveam patru opțiuni pentru masa de Crăciun. Este remarcabil cât de repede am reușit să anticipez bătaia în ușă de trei ori pe zi, anunțând micul dejun, prânzul sau cina”, spune Elle.

Jurnalista recunoaște că „în ziua a doua pășeam prin cameră ca un animal de la zoo”. Era Ajunul.

În a treia zi de carantină, o asistentă drăguță mi-a băgat un tampon în nas. Era Crăciunul. Și ăsta a fost cadoul meu: un test Covid. Elle Hunt pentru The Guardian:

Distracții de carantină

Elle a povestit despre vecinii ei de hotel și despre cum își petrece lumea zilele – ce par interminabile – până la sfârșitul perioadei de carantină.

„De două ori, când mi s-a deschis ușa pentru livrarea de alimente, m-am întâlnit față în față cu vecinul meu de peste hol, purtând o căciulă de Moș Crăciun. Unii oameni aduseseră cu ei decorațiuni de Crăciun, pentru a le expune la uși sau la ferestre”, a povestit jurnalista pentru The Guardian.

Într-o zi, spune ea, „am fost invitați să confecționăm decorațiuni din pungi de hârtie pentru o competiție de artă festivă, ce avea să fie jurizată în ziua de Crăciun. Iar după prânz, ni s-a spus să stăm cu ochii pe fereastră pentru a surprinde un vizitator special care patrulează perimetrul – Moș Crăciun”.

Un test pozitiv printre cei carantinați, în Ajun

Monotonia carantinei a fost spartă chiar în Ajun, când unul dintre rezidenții hotelului a ieșit pozitiv la testare. Ce-a urmat?

„A fost necesară o igienizare serioasă a zonelor comune, spulberând orice iluzie că acesta a fost doar un sejur de leneveală la hotel”, a spus Elle.

Convocată în sala de conferințe a hotelului pentru propriul test Covid, în ziua de Crăciun, Elle s-a amuzat că gardianul avea o freză „festivă” și că asistentele prelevau probe cu colinde pe fundal.

„Am fost frapată de veselia de Crăciun, atât de nepotrivită cu pandemia de Covid. Iar vârful suprarealismului mi s-a părut că la recepția hotelului a fost montat un cadru pentru selfie-uri, împodobit cu beteală și brăduți”, spune tânăra.

În toată bizareria situației, Elle recunoaște însă că a apreciat eforturile angajaților hotelului de a aduce măcar o fărâmă din magia sărbătorilor printre cei carantinați.

Echipa de la Novotel ne-a oferit fiecăruia câte un puzzle de 1.000 de piese de finalizat în 14 zile și ne-a amintit să facem o mulțime de fotografii în ziua de Crăciun. Elle Hunt:

Ca să mai stingă un pic din amarul situației, pe 25 decembrie, „m-am tratat cu o cană cu vin roșu și mi-am numărat binecuvântările”.

Foto: Elle Hunt pentru The Guardian

