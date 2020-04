De Adriana Nedelea,

Nemaiputând juca spectacole interactive pentru copii la Teatrul Național pentru Copii Abracadabra, actorul, cunoscut și ca ”Magicianul”, după rolul care l-a făcut celebru, pune pentru cei mici, pe Facebook și YouTube, povești de suflet, povești românești, pe care le-a jucat la teatru.

“De o lună și ceva intru în legătură directă nu numai cu copiii mici, dar și cu copiii mari pe care i-am crescut, pentru că toată lumea are nevoie de poveste. Am zis că cel mai bun lucru pe care pot să îl fac este să descrețesc puțin frunțile oamenilor și să le spun povești de-ale noastre, legate de Săptămâna Mare și de Înviere. Am avut șansa online-ului și am reușit să pun cu colegii mei spectacole pe care nu le mai jucăm, spectacole filmate. Așa am fost în casele oamenilor și când nu eram pe scenă”, spune Marian Râlea.

Actorii sunt derutați, se gândesc la ce se va întâmpla după, dacă lumea va fi speriată, dacă vor mai intra oamenii în teatru, mai spune Marian Râlea.

El speră ca măcar în septembrie, octombrie să fie reluate stagiunile.

E multă durere atunci când ești copleșit de ceva ce nu poți să vezi, să cunoști, să simți, e dureros acest «afară» de care suntem bolnavi acum. Pomii înfloresc, iarba e verde și noi nu putem păși pe iarbă. E foarte dureros. Actorul Maria Râlea:

El le spune copiilor că părinții le sunt cei mai buni prieteni și cu ei pot trece mai ușor perioada asta, iar reîntoarcerea la poveste le-ar prinde tuturor foarte bine.

“Această boală trebuie la un moment dat speriată. Un băiețel mi-a trimis o fotografie cu el punându-și o mască de lup și spunându-mi: «Eu acuma vreau să sperii boala asta ca să plece». Deci să speriem boala prin poveste”, adaugă Marian Râlea.

Actorul mărturisește că, în aceste zile, se gândește la tot ce a pierdut și a câștigat în anii ce au trecut și la însemnătatea marii sărbători a Învierii, mai puțin la faptul că nu vom ieși să luăm lumină de la biserică.

“Sufletește vorbind, era foarte frumoasă relația între spiritul lui Iisus pe care îl duceam din lumină în lumină acasă. Acum îmi spun: Doamne, am trăit atâtea, n-am știut să le prețuiesc pe unele, le-am lăsat deoparte pe altele, uite că suntem în situația în care totul devine important”, mai spune actorul. Și continuă glumind: “Cea mai fericită din casa mea e faianța, pentru că am spălat-o cum n-a mai fost spălată decât atunci când am cumpărat-o”.

În lucrurile mici stă puterea noastră, să ne bucurăm de tot ce e în jurul nostru, să ne bucurăm în închisoarea noastră, în apartamentul pe care l-am cumpărat cu greu, el devine important acum, el e biserica noastră. Actorul Marian Râlea:

Dacă ar fi să facă o magie, Marian Râlea spune că s-ar întoarce în timp, la zilele dinaintea epidemiei de coronavirus.

“Aș întoarce puțin timpul. Sigur toată povestea asta putea fi prevenită, sigur n-am fost noi atenți. Dacă aș putea face o magie, asta aș face, m-aș întoarce puțin în timp”, completează el.

Îmi doresc ca toată lumea să aibă lumină în suflet, să văd casele, apartamentele și blocurile noastre luminate de sufletul nostru. Și cred că așa se va și întâmpla de Înviere. Actorul Marian Râlea:

Citeşte şi:

Ministrul sănătății avertizează: „Putem merge și pe 20.000 de cazuri, dacă de sărbători nu respectăm toate precauțiile”

VIDEO | Bon Jovi a compus o piesă inspirată de criza coronavirusului, cu versuri scrise din poveștile fanilor

Ursula von der Leyen: Bătrânii ar putea fi izolați până la sfârșitul lui 2020

OMS, avertisment pentru țările din Europa de Est: „Abia acum se va simți impactul total al epidemiei”

MAI a modificat acordul cu BOR: Slujbele vor fi fără credincioși, iar pâinea sfințită va fi dusă la domiciliu. Poliția nu mai împarte Lumina de Înviere