Prognoză Meteorologică pentru intervalul 19.05.2026, ora 10:00 – 20.05.2026, ora 09:00

Vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23…25 de grade, iar cea minimă de 12…14 grade.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 21.05.2026, ora 09:00 – 22.05.2026, ora 09:00

Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura

maximă va fi de 23…25 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.05.2026 Ora 09:00 – 23.05.2026 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

În intervalul 19 mai, ora 12.00 – 23 mai, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de

informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale

vântului.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting), au transmis meteorologii.

Vremea se schimbă radical în următoarele ore. Vijelii, grindină și descărcări electrice sunt așteptate în estul României. Timp de 5 zile, vremea rea va face ravagii, anunță Administrația Națională de Meteorologie(ANM). A fost emisă alertă meteo pentru jumătatea de est a țării, care va fi lovită de fenomene extreme. A fost emis cod galben de vreme severă.





