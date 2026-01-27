În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente în prima și ultima parte a intervalului, iar în rest în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și sud-estice.

Precipitațiile vor fi abundente în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților Meridionali.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, astfel că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Recent, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Potrivit specialiștilor, vremea urmează să se încălzească în mai multe zone, cu maxime de până la 14 grade Celsius în sudul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 februarie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Precipitațiile vor fi ușor abundente în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 februarie 2026

Valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valul de aer rece care a fost în România a venit din Câmpia Rusă și s-a extins peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens.



