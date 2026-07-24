Cum vor arăta noile bancnote euro. BCE a dezvăluit primele zece modele finaliste și le cere cetățenilor să aleagă

Euro își schimbă înfățișarea după mai bine de 20 de ani

Pentru prima dată de la introducerea monedei euro, bancnotele sunt pregătite să își schimbe aspectul. Banca Centrală Europeană a prezentat joi, pe 23 iulie, cele zece proiecte finaliste care concurează pentru a deveni noua serie de bancnote destinată să o înlocuiască pe cea aflată în circulație din 2002.

Nu este încă vorba despre alegerea finală, însă cetățenii din zona euro pot vedea pentru prima dată cum ar putea arăta viitoarele bancnote.

Două teme vor reprezenta identitatea europeană

Președinta BCE, Christine Lagarde, a anunțat anterior că a văzut deja schițele noilor bancnote.

„Le veți vedea și voi”, a transmis Banca Centrală Europeană pe canalele sale de comunicare, înaintea prezentării oficiale. După evaluarea realizată de o comisie independentă de experți, proiectele vor fi supuse și consultării publice, astfel încât cetățenii din zona euro să își poată exprima opinia.

Schimbarea nu vizează doar designul bancnotelor. Spre deosebire de seria introdusă în urmă cu peste două decenii, decorată cu poduri, ferestre și porți imaginare pentru a evita favorizarea unui anumit stat membru, noile bancnote vor spune o poveste despre identitatea europeană.

În noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor BCE a selectat două teme principale: „Cultura europeană: locuri ale culturii și împărtășirii” și „Râuri și păsări: reziliență în diversitate”.

În ianuarie 2025 au fost stabilite și motivele decorative pentru fiecare valoare nominală. Potrivit BCE, alegerea a fost făcută după un amplu proces de consultare la care au participat peste 365.000 de cetățeni europeni și grupuri multidisciplinare de experți din întreaga zonă euro. Christine Lagarde declara cu acea ocazie: „Suntem încântați să prezentăm aceste motive, imagini din viața reală care demonstrează angajamentul nostru față de Europa și celebrează patrimoniul său cultural și natural. Noile bancnote vor fi simbolul identității noastre europene comune și al diversității care ne face mai puternici.”

Leonardo da Vinci, Maria Callas și Beethoven, printre personalitățile propuse

Dacă va fi aleasă seria dedicată culturii europene, fiecare bancnotă va omagia o personalitate marcantă din istoria continentului, alături de un loc reprezentativ pentru viața culturală.

Bancnota de 5 euro îi va fi dedicată sopranei Maria Callas și artelor spectacolului, iar pe verso vor apărea artiști stradali. Pe bancnota de 10 euro va figura compozitorul Ludwig van Beethoven, alături de imaginea unui festival muzical cu un cor de tineri.

Bancnota de 20 de euro o va omagia pe Marie Curie, într-un decor inspirat de o școală sau universitate. Pe cea de 50 de euro va apărea scriitorul Miguel de Cervantes, însoțit de imaginea unei biblioteci publice. Bancnota de 100 de euro îl va avea în prim-plan pe Leonardo da Vinci, alături de un muzeu vizitat de adulți și copii. Bancnota de 200 de euro îi va fi dedicată Bertei von Suttner, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, reprezentată în fața unei piețe publice concepute ca spațiu de întâlnire și socializare.

A doua variantă este inspirată de natură

Cea de-a doua serie propusă urmărește un concept complet diferit.

Imagine generată cu AI

Fiecare bancnotă ilustrează o etapă din cursul unui râu european, de la izvor până la vărsarea în mare, alături de o specie de pasăre caracteristică ecosistemului respectiv.

Seria începe cu peisajul montan și stăncuța de stâncă și se încheie cu peisajul marin, reprezentat împreună cu pasărea Sula bassana. Pe verso sunt ilustrate unele dintre principalele instituții ale Uniunii Europene, printre care Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Consiliul European și Curtea de Conturi Europeană.

Potrivit BCE, această serie își propune să reflecte „reziliența și diversitatea ecosistemelor naturale europene”, subliniind în același timp importanța protejării mediului și a valorilor comune ale Uniunii.

Decizia finală va fi luată până la sfârșitul anului 2026

Prezentarea proiectelor din 23 iulie reprezintă doar una dintre etapele procesului de selecție.

Temele și subiectele au fost deja stabilite, iar ceea ce a fost prezentat sunt interpretările grafice realizate de designerii participanți la concursul internațional organizat de BCE.

După încheierea consultării publice, Consiliul guvernatorilor BCE urmează să aleagă proiectul câștigător până la sfârșitul anului 2026. Ulterior vor începe proiectarea finală, integrarea noilor elemente de securitate și producția bancnotelor.

„Dezvoltarea unor noi bancnote demonstrează angajamentul nostru față de numerar, atât în prezent, cât și în viitor”, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE. „Bancnotele sunt un simbol al unității noastre europene; prin introducerea unor noi motive decorative ne celebrăm istoria comună și angajamentul pentru un viitor sustenabil”, a adăugat acesta, potrivit Corriere della Sera.

În prezent, în urma deciziei Consiliului guvernatorilor BCE de a efectua un sondaj online cu privire la aceste zece propuneri grafice, toți cetățenii europeni sunt invitați să își exprime părerea. Sondajul public va rămâne deschis până la data de 21 septembrie 2026.

Un sondaj separat, cu aceleași întrebări, va fi realizat în paralel de o companie independentă de studii în rândul unui eșantion reprezentativ de cetățeni din zona euro.

Noile bancnote euro vor intra în circulație la câțiva ani după alegerea proiectului final, însă procesul de schimbare a început odată cu prezentarea celor zece modele finaliste.

Anul trecut, artiști și designeri din întreaga Europă au fost invitați să participe la un concurs pentru realizarea noilor bancnote. Aproximativ 40 de creatori au fost selectați pentru a realiza proiectele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE