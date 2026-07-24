Cum vor arăta noile bancnote euro. BCE a dezvăluit primele zece modele finaliste și le cere cetățenilor să aleagă

Euro își schimbă înfățișarea după mai bine de 20 de ani

Pentru prima dată de la introducerea monedei euro, bancnotele sunt pregătite să își schimbe aspectul. Banca Centrală Europeană a prezentat joi, pe 23 iulie, cele zece proiecte finaliste care concurează pentru a deveni noua serie de bancnote destinată să o înlocuiască pe cea aflată în circulație din 2002.

Nu este încă vorba despre alegerea finală, însă cetățenii din zona euro pot vedea pentru prima dată cum ar putea arăta viitoarele bancnote.

Două teme vor reprezenta identitatea europeană

Președinta BCE, Christine Lagarde, a anunțat anterior că a văzut deja schițele noilor bancnote.

„Le veți vedea și voi”, a transmis Banca Centrală Europeană pe canalele sale de comunicare, înaintea prezentării oficiale. După evaluarea realizată de o comisie independentă de experți, proiectele vor fi supuse și consultării publice, astfel încât cetățenii din zona euro să își poată exprima opinia.

Schimbarea nu vizează doar designul bancnotelor. Spre deosebire de seria introdusă în urmă cu peste două decenii, decorată cu poduri, ferestre și porți imaginare pentru a evita favorizarea unui anumit stat membru, noile bancnote vor spune o poveste despre identitatea europeană.

În noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor BCE a selectat două teme principale: „Cultura europeană: locuri ale culturii și împărtășirii” și „Râuri și păsări: reziliență în diversitate”.

În ianuarie 2025 au fost stabilite și motivele decorative pentru fiecare valoare nominală. Potrivit BCE, alegerea a fost făcută după un amplu proces de consultare la care au participat peste 365.000 de cetățeni europeni și grupuri multidisciplinare de experți din întreaga zonă euro. Christine Lagarde declara cu acea ocazie: „Suntem încântați să prezentăm aceste motive, imagini din viața reală care demonstrează angajamentul nostru față de Europa și celebrează patrimoniul său cultural și natural. Noile bancnote vor fi simbolul identității noastre europene comune și al diversității care ne face mai puternici.”

Leonardo da Vinci, Maria Callas și Beethoven, printre personalitățile propuse

Dacă va fi aleasă seria dedicată culturii europene, fiecare bancnotă va omagia o personalitate marcantă din istoria continentului, alături de un loc reprezentativ pentru viața culturală.

Bancnota de 5 euro îi va fi dedicată sopranei Maria Callas și artelor spectacolului, iar pe verso vor apărea artiști stradali. Pe bancnota de 10 euro va figura compozitorul Ludwig van Beethoven, alături de imaginea unui festival muzical cu un cor de tineri.

Bancnota de 20 de euro o va omagia pe Marie Curie, într-un decor inspirat de o școală sau universitate. Pe cea de 50 de euro va apărea scriitorul Miguel de Cervantes, însoțit de imaginea unei biblioteci publice. Bancnota de 100 de euro îl va avea în prim-plan pe Leonardo da Vinci, alături de un muzeu vizitat de adulți și copii. Bancnota de 200 de euro îi va fi dedicată Bertei von Suttner, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, reprezentată în fața unei piețe publice concepute ca spațiu de întâlnire și socializare.

A doua variantă este inspirată de natură

Cea de-a doua serie propusă urmărește un concept complet diferit.

Cum vor arăta noile bancnote euro. BCE a dezvăluit primele zece modele finaliste și le cere cetățenilor să aleagă
Imagine generată cu AI

Fiecare bancnotă ilustrează o etapă din cursul unui râu european, de la izvor până la vărsarea în mare, alături de o specie de pasăre caracteristică ecosistemului respectiv.

Seria începe cu peisajul montan și stăncuța de stâncă și se încheie cu peisajul marin, reprezentat împreună cu pasărea Sula bassana. Pe verso sunt ilustrate unele dintre principalele instituții ale Uniunii Europene, printre care Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Consiliul European și Curtea de Conturi Europeană.

Potrivit BCE, această serie își propune să reflecte „reziliența și diversitatea ecosistemelor naturale europene”, subliniind în același timp importanța protejării mediului și a valorilor comune ale Uniunii.

Decizia finală va fi luată până la sfârșitul anului 2026

Prezentarea proiectelor din 23 iulie reprezintă doar una dintre etapele procesului de selecție.

Temele și subiectele au fost deja stabilite, iar ceea ce a fost prezentat sunt interpretările grafice realizate de designerii participanți la concursul internațional organizat de BCE.

După încheierea consultării publice, Consiliul guvernatorilor BCE urmează să aleagă proiectul câștigător până la sfârșitul anului 2026. Ulterior vor începe proiectarea finală, integrarea noilor elemente de securitate și producția bancnotelor.

„Dezvoltarea unor noi bancnote demonstrează angajamentul nostru față de numerar, atât în prezent, cât și în viitor”, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE. „Bancnotele sunt un simbol al unității noastre europene; prin introducerea unor noi motive decorative ne celebrăm istoria comună și angajamentul pentru un viitor sustenabil”, a adăugat acesta, potrivit Corriere della Sera.

În prezent, în urma deciziei Consiliului guvernatorilor BCE de a efectua un sondaj online cu privire la aceste zece propuneri grafice, toți cetățenii europeni sunt invitați să își exprime părerea. Sondajul public va rămâne deschis până la data de 21 septembrie 2026.

Un sondaj separat, cu aceleași întrebări, va fi realizat în paralel de o companie independentă de studii în rândul unui eșantion reprezentativ de cetățeni din zona euro.

Noile bancnote euro vor intra în circulație la câțiva ani după alegerea proiectului final, însă procesul de schimbare a început odată cu prezentarea celor zece modele finaliste.

Anul trecut, artiști și designeri din întreaga Europă au fost invitați să participe la un concurs pentru realizarea noilor bancnote. Aproximativ 40 de creatori au fost selectați pentru a realiza proiectele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Unica.ro
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Sorana Cîrstea și-a anunțat revenirea: „Înapoi la treabă”
GSP.RO
Sorana Cîrstea și-a anunțat revenirea: „Înapoi la treabă”
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Câți bani trebuie să strângi ca să te poți „pensiona” oricând vrei. Metoda prin care se calculează independența financiară
Adevarul.ro
Câți bani trebuie să strângi ca să te poți „pensiona” oricând vrei. Metoda prin care se calculează independența financiară
Povestea emoționantă a unei promisiuni. ”Adu Cupa acasă, fiule / Misiune îndeplinită”. Un campion mondial i-a dăruit medalia unei persoane care a contat enorm în cariera sa
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a unei promisiuni. ”Adu Cupa acasă, fiule / Misiune îndeplinită”. Un campion mondial i-a dăruit medalia unei persoane care a contat enorm în cariera sa
Săptămâni sau luni de întârziere la vânzarea unui apartament sau a unei case. Ce problemă apare abia la notar
Financiarul.ro
Săptămâni sau luni de întârziere la vânzarea unui apartament sau a unei case. Ce problemă apare abia la notar
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
ObservatorNews.ro
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Libertateapentrufemei.ro
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Parteneri
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
BREAKING! Trei directori din industria de apărare de stat, REȚINUȚI DE DNA!
Mediafax.ro
BREAKING! Trei directori din industria de apărare de stat, REȚINUȚI DE DNA!
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
FCSB, Dinamo şi Rapid au înregistrat noile transferuri! Jucătorii care pot debuta în a doua etapă din SuperLiga
Fanatik.ro
FCSB, Dinamo şi Rapid au înregistrat noile transferuri! Jucătorii care pot debuta în a doua etapă din SuperLiga
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință