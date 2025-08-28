Numiri politice prin lege, doar pe durata mandatului primarului

La umbra austerității prin care sunt căutate formule de economisire a banului public, Puterea a început să strecoare și diferite prevederi prin care are loc politizarea unor funcții publice. Pe de altă parte, primarii care susțin aceste prevederi susțin că e vorba de responsabilizare a unor funcționari și pași pentru o mai mare eficiență, în condițiile în care sunt mai mulți care trag în aceeași direcție, fiind postul lor în joc.

„Federația Națională a Sindicatelor din Administrație atrage atenția opiniei publice asupra unei inițiative scandaloase, periculoase și halucinante pentru stabilitatea funcției publice: Asociația Municipiilor din România propune ca funcțiile publice de conducere din aparatul de specialitate al primarilor – directori generali, adjuncți, directori executivi și șefi de servicii – să fie numite pe durata mandatului primarului aflat în funcție”, a fost acuzația publică a FNSA, printr-un comunicat de presă.

„Această propunere nu reprezintă o reformă, ci o tentativă de transformare a administrației publice locale într-un sistem de sinecuri politice! Cu alte cuvinte, se urmărește eliminarea oricărei garanții de independență și profesionalism, pentru ca primarii să-și poată numi nestingheriți protejații”, continuă FNSA.

Libertatea a luat legătura cu Bogdan Șchiop, președintele FNSA, pentru lămuriri. Potrivit lui Șchiop, propunerile Asociației Municipiilor din România au venit atașate la pachetul 2 de măsuri fiscale și de eficientizare a administrației publice.

Bogdan Șchiop, președintele FNSA. Foto: Agerpres

„Este o politizare mascată, deși politicienii vorbesc de responsabilitate, transparență și așa mai departe”, a precizat liderul FNSA. Șchiop a punctat faptul că în administrația publică sunt numeroși pensionari speciali, pe care Guvernul îi va ocoli și la acest pachet, în timp ce probabil vorba avea de suferit tot cei fără pile și tinerii. Legat de tineri, liderul FNSA a punctat că tinerii sub 30 de ani reprezintă doar 7% dintre angajații din administrația publică, unde sunt circa 132.000 de posturi.

„Prin ceea ce vor să facă, distrug eșalonul doi din administrație. Majoritatea au dat concurs pe post. Ei (n.r. – guvernanții și partidele) spun să plece 40.000. Să plece, dar să nu mai angajeze după, pentru că de fapt ne vom trezi că după concedieri o să-și aducă oamenii”, a mai punctat Șchiop, care a subliniat că Guvernul ar trebui să-și mute atenția mai ales pe la polițiile locale, unde cei cu funcții de conducere sunt pensionari speciali care au ieșit din activitate la 48-50 de ani doar pentru a se reangaja după la stat.

Ce spun reprezentanții primarilor

Libertatea a discutat și doi dintre reprezentanții AMR, adică prim-vicepreședintele Ionuț Pucheanu (primarul municipiului Galați), și purtătorul de cuvânt Gabriel Pleșa (purtătorul de cuvânt). Pucheanu a explicat faptul că sunt mai multe amendamente înaintate pe care nu există însă un răspuns de la Guvern.

Legat de posibilitatea numirii politice a mai multor angajați în funcții cheie din primărie, care să plece odată cu edilul, Pucheanu a precizat: „Mi se pare normal. Cum e și cazul acum cu city managerul (n.r.- administratorul public al unui municipiu). Nu m-aș duce așa jos (n.r. – în ierarhia publică) până la șefi de serviciu, dar la directori ar fi cazul”, a declarat Pucheanu punctând că unii directori au venit pe funcție în urmă cu 20 de ani cu un edil.

Ionuț Pucheanu. Foto: Facebook

„Nu e normal ca un nou primar sau viitorul primar să nu-și poate face o echipă. Oamenii aceștia se simt foarte liberi, știu că nu are ce să li se întâmple, nu pe parte legală, că aici toți răspundem. Poți moșteni directori legați sufletește de fostul primar sau care au orientări politice diferite și să aibă rețineri în ceea ce privește implementarea proiectelor. Noi vrem să tragem împreună când este un madat și eventual să plecăm împreună, dacă nu sunt realeși. Noi asta am cerut, să putem fi o echipă”, a explicat prim-vicepreședintele AMR, care a precizat că deocamdată nu e identificată și soluția clară prin care ar avea loc tranziția, dacă propunerile sunt acceptate de Guvern.

Pe de altă parte, Gabriel Pleșa a avut o altă interpretare: „Nu se vrea nicio numire politică. Noi vrem să facem o singură evaluare pe mandatul unui primar. Iar aici vorbim fie de o evaluare a primarului, fie a unui comisii, cu criterii stabilite la nivel intern, nu după bunul pac”.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a declarat că nu e o problemă faptul că un edilul vrea să vină cu propria echipă, pentru că el răspunde în fața cetățenilor dintr-o localitate. Nu în ultimul rând, primarul din Alba Iulia a punctat că nu e dorită o politizarea a funcțiilor publice, fiind vorba de responsabilitate, iar în momentul de față sunt „doar discuții”.

Gabriel Pleșa. Foto: Facebook

„Evaluarea” funcționarilor publici

Între funcționarii publici și Putere este și un alt conflict mai vechi, de la începutul anului, când tot AMR a venit și prin intermediul parlamentarilor PSD și PNL au depus un proiect de lege prin care anual are loc evaluarea bugetarilor. Încă de la depunerea priectului sindicaliștii din administrație au atras atenția că are loc o legiferare a cadrului legal pentru epurări.

Consiliul Legislativ (condus de Florin Iordache) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici au dat avize negative. Mai precis, Consiliul Legislativ a desființat prin argumente legale propunerea Puterii. Consiliul Legislativ a arătat că încă de la angajare un funcționar public are cunoștințe despre domeniul va lucra, iar apoi acesta bifează diferite trepte profesionale, deci are loc oricum evaluarea continuă.

De asemenea e cerută o îmbunătățire în mod continuu a „abilităților și pregătirii profesionale, dar în același timp statul nu a putut asigura programe de de formare și perfecționare profesională, la interval de doi ani, din motive legate de constrângeri bugetare.

Proiectul de lege a trecut tacit de Senat, adică fără dezbatere, ia la Camera Deputaților e în prezent în sertarele de la Comisia juridică, Comisia de administrație și Comisia de muncă.

Foto: Facebook / Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA”

