Numiri politice prin lege, doar pe durata mandatului primarului

La umbra austerității prin care sunt căutate formule de economisire a banului public, Puterea a început să strecoare și diferite prevederi prin care are loc politizarea unor funcții publice. Pe de altă parte, primarii care susțin aceste prevederi susțin că e vorba de responsabilizare a unor funcționari și pași pentru o mai mare eficiență, în condițiile în care sunt mai mulți care trag în aceeași direcție, fiind postul lor în joc.

„Federația Națională a Sindicatelor din Administrație atrage atenția opiniei publice asupra unei inițiative scandaloase, periculoase și halucinante pentru stabilitatea funcției publice: Asociația Municipiilor din România propune ca funcțiile publice de conducere din aparatul de specialitate al primarilor – directori generali, adjuncți, directori executivi și șefi de servicii – să fie numite pe durata mandatului primarului aflat în funcție”, a fost acuzația publică a FNSA, printr-un comunicat de presă.

„Această propunere nu reprezintă o reformă, ci o tentativă de transformare a administrației publice locale într-un sistem de sinecuri politice! Cu alte cuvinte, se urmărește eliminarea oricărei garanții de independență și profesionalism, pentru ca primarii să-și poată numi nestingheriți protejații”, continuă FNSA.

Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”
Recomandări
Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

Libertatea a luat legătura cu Bogdan Șchiop, președintele FNSA, pentru lămuriri. Potrivit lui Șchiop, propunerile Asociației Municipiilor din România au venit atașate la pachetul 2 de măsuri fiscale și de eficientizare a administrației publice.

Bogdan Șchiop președintele FNSA. Foto: Agerpres
Bogdan Șchiop, președintele FNSA. Foto: Agerpres

„Este o politizare mascată, deși politicienii vorbesc de responsabilitate, transparență și așa mai departe”, a precizat liderul FNSA. Șchiop a punctat faptul că în administrația publică sunt numeroși pensionari speciali, pe care Guvernul îi va ocoli și la acest pachet, în timp ce probabil vorba avea de suferit tot cei fără pile și tinerii. Legat de tineri, liderul FNSA a punctat că tinerii sub 30 de ani reprezintă doar 7% dintre angajații din administrația publică, unde sunt circa 132.000 de posturi.

„Prin ceea ce vor să facă, distrug eșalonul doi din administrație. Majoritatea au dat concurs pe post. Ei (n.r. – guvernanții și partidele) spun să plece 40.000. Să plece, dar să nu mai angajeze după, pentru că de fapt ne vom trezi că după concedieri o să-și aducă oamenii”, a mai punctat Șchiop, care a subliniat că Guvernul ar trebui să-și mute atenția mai ales pe la polițiile locale, unde cei cu funcții de conducere sunt pensionari speciali care au ieșit din activitate la 48-50 de ani doar pentru a se reangaja după la stat.

Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO
Recomandări
Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

Ce spun reprezentanții primarilor

Libertatea a discutat și doi dintre reprezentanții AMR, adică prim-vicepreședintele Ionuț Pucheanu (primarul municipiului Galați), și purtătorul de cuvânt Gabriel Pleșa (purtătorul de cuvânt). Pucheanu a explicat faptul că sunt mai multe amendamente înaintate pe care nu există însă un răspuns de la Guvern.

Legat de posibilitatea numirii politice a mai multor angajați în funcții cheie din primărie, care să plece odată cu edilul, Pucheanu a precizat: „Mi se pare normal. Cum e și cazul acum cu city managerul (n.r.- administratorul public al unui municipiu). Nu m-aș duce așa jos (n.r. – în ierarhia publică) până la șefi de serviciu, dar la directori ar fi cazul”, a declarat Pucheanu punctând că unii directori au venit pe funcție în urmă cu 20 de ani cu un edil.

Ionuț Pucheanu. Foto: Facebook
Ionuț Pucheanu. Foto: Facebook

„Nu e normal ca un nou primar sau viitorul primar să nu-și poate face o echipă. Oamenii aceștia se simt foarte liberi, știu că nu are ce să li se întâmple, nu pe parte legală, că aici toți răspundem. Poți moșteni directori legați sufletește de fostul primar sau care au orientări politice diferite și să aibă rețineri în ceea ce privește implementarea proiectelor. Noi vrem să tragem împreună când este un madat și eventual să plecăm împreună, dacă nu sunt realeși. Noi asta am cerut, să putem fi o echipă”, a explicat prim-vicepreședintele AMR, care a precizat că deocamdată nu e identificată și soluția clară prin care ar avea loc tranziția, dacă propunerile sunt acceptate de Guvern.

PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Recomandări
PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Pe de altă parte, Gabriel Pleșa a avut o altă interpretare: „Nu se vrea nicio numire politică. Noi vrem să facem o singură evaluare pe mandatul unui primar. Iar aici vorbim fie de o evaluare a primarului, fie a unui comisii, cu criterii stabilite la nivel intern, nu după bunul pac”.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a declarat că nu e o problemă faptul că un edilul vrea să vină cu propria echipă, pentru că el răspunde în fața cetățenilor dintr-o localitate. Nu în ultimul rând, primarul din Alba Iulia a punctat că nu e dorită o politizarea a funcțiilor publice, fiind vorba de responsabilitate, iar în momentul de față sunt „doar discuții”.

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Gabriel Pleșa. Foto: Facebook

„Evaluarea” funcționarilor publici

Între funcționarii publici și Putere este și un alt conflict mai vechi, de la începutul anului, când tot AMR a venit și prin intermediul parlamentarilor PSD și PNL au depus un proiect de lege prin care anual are loc evaluarea bugetarilor. Încă de la depunerea priectului sindicaliștii din administrație au atras atenția că are loc o legiferare a cadrului legal pentru epurări.

Consiliul Legislativ (condus de Florin Iordache) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici au dat avize negative. Mai precis, Consiliul Legislativ a desființat prin argumente legale propunerea Puterii. Consiliul Legislativ a arătat că încă de la angajare un funcționar public are cunoștințe despre domeniul va lucra, iar apoi acesta bifează diferite trepte profesionale, deci are loc oricum evaluarea continuă.

De asemenea e cerută o îmbunătățire în mod continuu a „abilităților și pregătirii profesionale, dar în același timp statul nu a putut asigura programe de de formare și perfecționare profesională, la interval de doi ani, din motive legate de constrângeri bugetare.

Proiectul de lege a trecut tacit de Senat, adică fără dezbatere, ia la Camera Deputaților e în prezent în sertarele de la Comisia juridică, Comisia de administrație și Comisia de muncă.

Foto: Facebook / Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Libertateapentrufemei.ro
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Canicula revine în România: Trei județe, sub atenționare cod galben de căldură extremă și maxime de până la 37 de grade
Știri România 10:46
Canicula revine în România: Trei județe, sub atenționare cod galben de căldură extremă și maxime de până la 37 de grade
Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Știri România 10:17
Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Imagini cu atelierul deschis de Brigitte Pastramă în Pipera. Vrea să dea lovitura în Dubai și Qatar: „Sper să scot banii mulți pe care i-am investit”
Stiri Mondene 10:35
Imagini cu atelierul deschis de Brigitte Pastramă în Pipera. Vrea să dea lovitura în Dubai și Qatar: „Sper să scot banii mulți pe care i-am investit”
În ce emisiune vor apărea Leonard Doroftei și soția lui din această toamnă. „Totul devine mai intens în următoarele ediții”
Stiri Mondene 10:23
În ce emisiune vor apărea Leonard Doroftei și soția lui din această toamnă. „Totul devine mai intens în următoarele ediții”
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
ObservatorNews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Libertateapentrufemei.ro
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Mediafax.ro
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou
KanalD.ro
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou

Politic

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Analiză
Politică 10:00
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Interdicția privind cumulul pensie - salariu de la stat a fost amânată. Ilie Bolojan: „Trebuie să calculezi efectele”
Politică 09:44
Interdicția privind cumulul pensie – salariu de la stat a fost amânată. Ilie Bolojan: „Trebuie să calculezi efectele”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
Fanatik.ro
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile