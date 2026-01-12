Procesorul, care va echipa majoritatea laptopurilor lansate în 2026, își propune să extindă aplicațiile AI și să deschidă noi domenii de creștere, precum utilizarea la roboți.

„Nu există o soluție universală pentru nevoile diverse ale utilizatorilor de AI”, a declarat Jim Johnson, șeful Client Computing Group de la Intel.

Îmbunătățiri semnificative

Core Ultra Series 3 promite îmbunătățiri semnificative pentru funcții clasice, precum autonomia bateriei, dar și pentru aplicații AI, incluzând optimizarea inteligentă a imaginii și sunetului în timpul conferințelor video.

După ani de scădere, în care a pierdut mult teren în fața concurenților Nvidia, Qualcomm sau AMD, CEO-ul Lip-Bu Tan a pus accentul pe o realiniere strategică, având Core Ultra Series 3 în centrul acestui plan.

Concurență acerbă cu AMD și Apple

Focus.de menționează că peste 200 de noi modele de PC-uri vor integra cipul în 2026. Deși Intel deține peste 71% din cota de piață pentru CPU-uri de PC, presiunea concurențială rămâne ridicată din partea AMD și a procesoarelor dezvoltate de Apple.

În ultimii ani, compania a suferit reduceri de personal și scăderi ale valorii acțiunilor. Rămâne de văzut dacă această generație de cipuri va inversa tendințele și va consolida poziția Intel în competiția globală AI.