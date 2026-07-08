O femeie din Kongsvinger a aflat despre acest lucru când a cumpărat o Kia Soul de 10 ani pentru 5.370 de euro, de la o altă persoană fizică din Romerike, vara trecută.

Înainte de achiziție, cumpărătoarea a întrebat cât de departe va merge mașina. Iarna, 85-90 de kilometri, iar vara, 150-200 de kilometri, i-a răspuns cel care vindea autoturismul electric.

Acesta a mai precizat că mașina este „fantastică” și că „niciodată” nu a avut probleme cu ea.

După ce a plătit aproape 5.400 de euro în numerar, noua proprietară a mașinii Kia a plecat cu autoturismul electric. În timpul acestei călătorii, a descoperit că autonomia scăzuse dramatic și a aflat că vehiculul are o autonomie reală de doar 36 de kilometri într-o zi fierbinte de vară.

La doar o jumătate de oră după ce a plecat, cumpărătoarea l-a sunat pe vânzător și i-a cerut anularea achiziției.

Vechiul proprietar a refuzat, deoarece credea că nu a dezinformat.

Cumpărătoarea a dus mașina la un service auto să fie verificată. Acolo, a fost descoperită o defecțiune tehnică și a fost înregistrat un cod de eroare pe bateria de înaltă tensiune.

Service-ul a recomandat scoaterea pachetului de baterii și verificarea acestora. Acest lucru este adesea foarte costisitor.

Când service-ul a testat mașina, autonomia a scăzut cu 15% în doar doi kilometri. De asemenea, autoturismul s-a oprit complet în timpul testului.

În consiliul de conciliere, vânzătorul a fost achitat, dar la tribunal, acesta a fost obligat să ia mașina înapoi și să ramburseze întregul preț de achiziție cumpărătorului.

Tribunalul Districtual Romerike și Glåmdal consideră că vânzătorul a furnizat informații incorecte despre mașina electrică și că este documentat că autonomia pe timp de vară nu depășește aproximativ 50 de kilometri.

„Mașina are o autonomie semnificativ mai mică decât în ​​mod normal”, scrie tribunalul districtual în hotărârea sa. De asemenea, instituția subliniază că există o discrepanță mare între autonomia declarată de vânzător și autonomia reală.

Cumpărătoarea mașinii în acest caz a explicat în instanță că a cumpărat Kia pentru că avea nevoie de o mașină cu o autonomie mai bună decât cea veche.

Nu este singura. Mulți cumpărători de mașini sunt interesați de autoturisme electrice puțin mai vechi, care sunt vândute rezonabil. Kia Soul este unul dintre modelele de mașini pe care mulți oameni le urmăresc.

Kia Soul este a 11-a cel mai bine vândută mașină electrică din Norvegia, cu aproximativ 25.000 de autoturisme vândute.

Din acte a mai reieșit că, atunci când cumpărătorul și vânzătorul au prezentat contractul de cumpărare la tribunal, s-a descoperit că în contractul cumpărătorului era bifată o casetă care indica faptul că mașina nu era vândută „ca atare”, în timp ce în contractul vânzătorului se menționa că mașina era vândută „ca atare”.

Acest lucru poate avea, în unele cazuri, un impact asupra drepturilor cumpărătorului. Dar nu a fost decisiv pentru rezultatul acestui caz, subliniază tribunalul districtual.

Tribunalul din Norvegia mai afirmă că, în unele cazuri, consideră că cel mai probabil mașina nu a fost vândută cu clauza „ca atare” și că, prin urmare, contractul cumpărătorului este versiunea corectă.

Verdictul nu este definitiv. Vânzătorul a făcut apel, iar acum este așteptată decizia instanței.

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