Iranul a raportat atacuri asupra a două baze militare, dar SUA neagă implicarea

Două obiective militare din Iran, situate în orașele Bushehr și Konarak, ar fi fost ținta unor atacuri în seara zilei de joi, conform presei de stat iraniene.

Cu toate acestea, un oficial american a declarat pentru CNN că armata SUA nu desfășoară momentan lovituri în Iran, iar oficialii israelieni susțin că „nu sunt la curent cu vreo implicare israeliană în atacuri asupra Iranului în acest moment”.

Agenția iraniană de știri IRNA, citându-l pe Ehsan Jahanian, adjunctul guvernatorului politic și de securitate al provinciei Bushehr, a raportat că o bază militară de lângă orașul Bushehr a fost lovită de „proiectile aparținând inamicului SUA-Israel”.

Deși nu au fost oferite detalii despre amploarea pagubelor sau numărul victimelor, locația atacului ridică îngrijorări, având în vedere că centrala nucleară a Iranului este situată la periferia orașului Bushehr.

Zonele care ar fi fost vizate au o importanță strategică pentru Iran

În același timp, postul de televiziune IRIB a relatat că o zonă militară navală din orașul Konarak, situat în sudul țării, ar fi fost „atacată de avioane de luptă inamice în două etape” în seara de joi.

Guvernatorul provinciei Konarak, Mohammad Younes Haqani, a declarat că echipele de salvare și forțele de securitate au intervenit la fața locului. Konarak este un oraș-port strategic pe coasta Makran, în provincia Sistan și Baluchestan, situat pe malul vestic al Golfului Oman.

SUA și Iran continuă discuțiile tehnice

În ciuda tensiunilor, un oficial american a menționat pentru sursa citată mai sus că Statele Unite și Iranul continuă negocierile tehnice pe tema dosarului nuclear, în speranța găsirii unei soluții diplomatice.

„Statele Unite rămân angajate în găsirea unei soluții, iar discuțiile tehnice continuă. Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că memorandumul de înțelegere este „bazat pe performanță” și că acțiunile Iranului, inclusiv menținerea închiderii Strâmtorii Hormuz și atacurile asupra unor nave în timpul Summitului NATO, „constituie performanțe inacceptabile”.

„Atacurile Iranului asupra acestor vase nevinovate sunt acte de terorism”, a mai precizat oficialul american. SUA au lansat noi lovituri asupra Iranului în cursul nopții de 8 iunie, ca răspuns asupra loviturilor date de Iran în cazul unor nave din Strâmtoarea Ormus.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu au discutat noi planuri privind Iranul

Președintele american Donald Trump a discutat joi seară cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu despre „ultimele mișcări” ale Statelor Unite în Golf, potrivit unui comunicat al cabinetului premierului israelian, citat de News.ro.

Convorbirea a avut loc în contextul contactelor regulate dintre cei doi lideri, care au reafirmat angajamentul de a colabora în mai multe domenii.

Un oficial american a confirmat pentru AFP că discuția a avut loc, fără a oferi detalii suplimentare. În cadrul dialogului, premierul israelian a atras atenția asupra gravității declarațiilor președintelui turc Recep Tayyip Erdogan împotriva existenței Statului Israel, accentuând necesitatea implementării de zone de securitate la granițele israeliene.