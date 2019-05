Crainicul în vârstă de 61 de ani a postat o imagine cu un cuplu care ține de mână un cimpanzeu îmbrăcat cu un om. „Bebelușul regal părăsește spitalul”, a scris Danny Baker în dreptul fotografiei, notează mirror.co.uk.

După publicarea mesajului, Danny Baker a fost acuzat de rasism și, probabil realizându-și greșeala, el a șters postarea respectivă și a adăugat un mesaj prin care și-a cerut scuze, adăugând că doar o minte „bolnavă” ar putea să facă o astfel de comparație (între bebeluș și un cimpanzeu), iar el nu a intenționat nicidecum asta.

Dar șefii de la BBC nu au trecut cu vederea gestul făcut de crainic și l-au concediat pe acesta, lucru dezvăluit de Baker pe aceeași rețea de socializare. El spune că decizia de a-l da afară „a fost o greșeală de zile mari” din partea postului.

Just got fired from @bbc5live.

For the record – it was red sauce. Always.

— Danny Baker (@prodnose) 9 mai 2019