Descoperire neașteptată în timpul renovării

Emma și Rhys, un cuplu britanic, au cumpărat, în urmă cu câțiva ani, o casă veche în stil victorian. În timpul renovării locuinței lor din Anglia, cei doi au descoperit o fântână chiar sub podeaua bucătăriei lor.

Aceștia au aflat că fântâna, care are o adâncime de peste șase metri, datează din 1897 și este o parte impresionantă a istoriei locuinței lor.

După ce au ridicat podeaua și au descoperit fântâna, Emma și Rhys au împărtășit experiența lor pe TikTok. Videoclipul, în care Rhys dezvăluie fântâna ascunsă ridicând scândurile și măsurând adâncimea cu o metodă ingenioasă – o cană legată de o sfoară – a strâns în jur de 14 milioane de vizualizări.

„Din păcate, foștii proprietari au acoperit fântâna cu pardoseala, așa că nu era vizibilă. Credem că odinioară a fost principala sursă de apă pentru primii locatari”, a explicat Emma.

Cuplul a aflat ulterior, în urma unor cercetări, că fântâna a fost construită în aceeași perioadă cu casa.

Fântâna a fost transformată într-un element decorativ al bucătărie

Proprietarii nu au vrut să astupe fântâna. „Adorăm proprietățile vechi, istorice, iar această descoperire a fost ceva special pentru noi”, a spus Emma.

În loc să o considere un obstacol, cuplul și-a propus să integreze fântâna în designul bucătăriei renovate.

„Am adăugat lumini în partea de sus și în partea de jos (a fântânii). Am comandat această bucată uriașă de sticlă, pe care am așezat-o cu mare atenție. Cred că arată incredibil. Sunt foarte mulțumit de rezultatul final”, a mai spus aceasta.

În cele din urmă, fântâna a fost transformată într-un element decorativ original, care captează atenția tuturor musafirilor.

