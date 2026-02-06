Locația, care anterior funcționase ca garaj pentru compania Land Rover, a fost cumpărată în 2023 pentru suma de 330.000 de lire de către Niv Coop, aflată în luna a noua de sarcină, și soțul ei, Brendon.

„Proprietăți similare în această zonă costă, de obicei, între 650.000 și 2,5 milioane de lire”, a declarat cuplul, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Transformarea spațiului a inclus renovarea completă a etajului superior și crearea unor zone personalizate pentru familie: o baie cu saună integrată, o cameră de joacă pentru fiica lor, o sufragerie și o încăpere pentru divertisment.

Proiectul a fost documentat de Niv pe rețelele de socializare, atrăgând atenția a milioane de oameni. Un videoclip de pe TikTok, care arată transformarea înainte și după renovare, a atins peste 1,2 milioane de vizualizări. În ciuda faptului că locuința se află într-o zonă industrială, familia spune că se bucură de o viață liniștită, cu puțin zgomot și un sentiment constant de siguranță.

Proximitatea față de orașul Glossop, unde locuiesc membrii familiei lor, a fost un alt motiv important în alegerea locației. În viitor, cuplul intenționează să finalizeze amenajarea curții din spate și să mute afacerea lui Brendon, care se ocupă cu transformarea dubelor în rulote, consolidând astfel ideea de a combina viața personală cu cea profesională într-un singur loc.

Un alt cuplu, din Texas, a transformat o magazie abandonată de 25 de metri pătrați într-o casă pentru o familie cu doi copii.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE