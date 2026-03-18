Amintim că avocata Uscov a susținut că numirea făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută s-a făcut fără respectarea legii, pe motiv că Dacian Dragoș nu are cei 18 ani de vechime necesari pentru funcția de judecător la CCR. Magistratul a combătut cu argumente această acuzație încă din 7 ianuarie, în interviul exclusiv acordat Libertatea.

Iar Curtea de Apel București a respins pe 10 februarie cererea avocatei AUR pe motiv că, dacă ar admite solicitarea, acest lucru ar echivala cu „suspendarea activității Curții Constituționale” și „s-ar crea un vid de jurisdicție constituțională, afectând mecanismele de control și echilibru între autorități și punând în pericol securitatea raporturilor juridice” se arată în motivarea instanței.

Curtea constată că față de caracterul esențial al atribuțiilor Curții Constituționale, precum și de faptul că instanța supremă își desfășoară activitatea în plen, suspendarea Decretului prezidențial nr. 774/08.07.2025 ar avea drept consecință suspendarea activității Curții Constituționale. Or, în această situație s-ar crea un vid de jurisdicție constituțională, afectând mecanismele de control și echilibru între autorități și punând în pericol securitatea raporturilor juridice. Maniera în care a fost configurată Curtea Constituțională exclude subordonarea acesteia față de alte autorități publice și presupune continuitatea funcționării sale ca element structural al sistemului democratic. În consecință, suspendarea Decretului prezidențial nr. 774/08.07.2025 ar duce, în mod evident, la imposibilitatea Curții Constituționale de a-și desfășura activitatea în mod legal. Motivarea CAB, obținută de Libertatea:

Motivarea instanței poate fi citită integral în documentul de mai jos:

Mai amintim că au fost două dosare deschise la Curtea de Apel București de către avocata AUR, Silvia Uscov. Mai întâi, Dacian Dragoș a obținut un prim verdict favorabil pe 10 februarie, în dosarul privind anularea decretului de numire. O zi mai târziu, judecătorul CCR a obținut și al doilea verdict favorabil de la CAB, în dosarul privind cererea de suspendare a decretului.