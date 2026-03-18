Amintim că avocata Uscov a susținut că numirea făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută s-a făcut fără respectarea legii, pe motiv că Dacian Dragoș nu are cei 18 ani de vechime necesari pentru funcția de judecător la CCR. Magistratul a combătut cu argumente această acuzație încă din 7 ianuarie, în interviul exclusiv acordat Libertatea.

Iar Curtea de Apel București a respins pe 10 februarie cererea avocatei AUR pe motiv că, dacă ar admite solicitarea, acest lucru ar echivala cu „suspendarea activității Curții Constituționale” și „s-ar crea un vid de jurisdicție constituțională, afectând mecanismele de control și echilibru între autorități și punând în pericol securitatea raporturilor juridice” se arată în motivarea instanței.

Curtea constată că față de caracterul esențial al atribuțiilor Curții Constituționale, precum și de faptul că instanța supremă își desfășoară activitatea în plen, suspendarea Decretului prezidențial nr. 774/08.07.2025 ar avea drept consecință suspendarea activității Curții Constituționale. Or, în această situație s-ar crea un vid de jurisdicție constituțională, afectând mecanismele de control și echilibru între autorități și punând în pericol securitatea raporturilor juridice. Maniera în care a fost configurată Curtea Constituțională exclude subordonarea acesteia față de alte autorități publice și presupune continuitatea funcționării sale ca element structural al sistemului democratic. În consecință, suspendarea Decretului prezidențial nr. 774/08.07.2025 ar duce, în mod evident, la imposibilitatea Curții Constituționale de a-și desfășura activitatea în mod legal.

Motivarea CAB, obținută de Libertatea:

Motivarea instanței poate fi citită integral în documentul de mai jos:

Mai amintim că au fost două dosare deschise la Curtea de Apel București de către avocata AUR, Silvia Uscov. Mai întâi, Dacian Dragoș a obținut un prim verdict favorabil pe 10 februarie, în dosarul privind anularea decretului de numire. O zi mai târziu, judecătorul CCR a obținut și al doilea verdict favorabil de la CAB, în dosarul privind cererea de suspendare a decretului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer de TIR a condus 4.850 de kilometri fără permis: „Nu am spus nimănui, ca să nu-mi pierd locul de muncă”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
gsp
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Lux de 1 milion de euro în inima Bucureștiului! 🏠 Vezi cum arată vila spectaculoasă în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Detaliul neștiut: și Andreea Marin a locuit aici! Imagini rare din interiorul casei cu 4 niveluri

Alte știri

Schimbări importante în programul CFR pentru aprilie 2026: care sunt trenurile anulate sau deviate din cauza lucrărilor la șine
Un fost fotbalist român și-a invitat socrii la restaurant și a trimis hoții să le fure 108.000 de lire sterline din lada canapelei
Parteneri
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Chefi la cuțite 18 martie 2026. Jurații se contrazic aprig la degustarea amuletei, iar Daciana Sârbu le va juriza preparatele
Imagini cu apartamentul din Dubai pe care și l-au cumpărat Armin Nicoară și Claudia Puican: „Aproape de Burj Khalifa. Au și piscină”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
Parteneri
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
S-a stins din viață Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta avea 93 de ani

Politic

Curtea de Apel a motivat de ce Dacian Dragoș, numit de Nicușor Dan la CCR, nu poate fi suspendat după ce avocata AUR l-a contestat | Document
Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Misterele scufundării navei Astana, dezvăluite. Ofițer de marină, despre tragedia din Portul Midia: „Totul s-a întâmplat foarte repede”
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete