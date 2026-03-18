Amintim că avocata Uscov a susținut că numirea făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută s-a făcut fără respectarea legii, pe motiv că Dacian Dragoș nu are cei 18 ani de vechime necesari pentru funcția de judecător la CCR. Magistratul a combătut cu argumente această acuzație încă din 7 ianuarie, în interviul exclusiv acordat Libertatea.
Iar Curtea de Apel București a respins pe 10 februarie cererea avocatei AUR pe motiv că, dacă ar admite solicitarea, acest lucru ar echivala cu „suspendarea activității Curții Constituționale” și „s-ar crea un vid de jurisdicție constituțională, afectând mecanismele de control și echilibru între autorități și punând în pericol securitatea raporturilor juridice” se arată în motivarea instanței.
Motivarea instanței poate fi citită integral în documentul de mai jos:
Mai amintim că au fost două dosare deschise la Curtea de Apel București de către avocata AUR, Silvia Uscov. Mai întâi, Dacian Dragoș a obținut un prim verdict favorabil pe 10 februarie, în dosarul privind anularea decretului de numire. O zi mai târziu, judecătorul CCR a obținut și al doilea verdict favorabil de la CAB, în dosarul privind cererea de suspendare a decretului.
