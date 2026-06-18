Franța aprobă predarea lui Paul de România

Potrivit instituției, hotărârea reprezintă un pas important într-un dosar care se află pe rolul instanțelor franceze de aproximativ trei ani.

„Astăzi, 18 iunie a.c., Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din România și Franța”, a transmis Ministerul Justiției.

Instituția precizează că decizia este rezultatul colaborării dintre cele două state.

„Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză și pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani. Decizia instanței franceze constituie un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România și Franța, confirmând angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept și respectarea obligațiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară”, se arată în comunicat.

Totuși, autoritățile subliniază că hotărârea nu este definitivă.

„Menționăm că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent, sus-numitul se află sub control judiciar”, a precizat Ministerul Justiției.

Pentru ce a fost condamnat Paul de România

În 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Paul de România la trei ani și patru luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și complicitate, în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Regale de la Băneasa.

Potrivit procurorilor, în perioada 2006-2013, acesta ar fi colaborat cu un grup de persoane pentru revendicarea unor bunuri pe care le solicita în calitate de pretins moștenitor al familiei regale.

Anchetatorii au estimat că prejudiciul provocat statului român se ridică la aproximativ 145 de milioane de euro.

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