Potrivit presei italiene, cel puțin două persoane au fost rănite, în urma cutremului care a lovit Sicilia.

Mai multe clădiri au fost distruse de cel mai puternic dintre zecile de cutremure care au avut loc după ce vulcanul Etna a erupt din nou, luni, în Ajunul Crăciunului.

Cenușa vulcanică a acoperit satele apropierea muntelui. Autoritățile au decis ca zborurile de pe aeroportul Catania să fie suspendate temporar.

Close range view of Etna in eruption today! Video made at 2900 m elevation on Etna. Video: Kostas Tellis pic.twitter.com/uPkwxRcHNb — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 24, 2018

Cutremurul a avut loc, miercuri, la ora locală 3:19 (ora 4:19, ora României). Epicentrul seismului a fost localizat în Viagrande.

Damage in Catania, Sicily after the very shallow magnitude 4.9 earthquake this morning, Dec 26! Report: Vincenzo Vince Profeta pic.twitter.com/A9C2DbTMMA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 26, 2018

Panica a pus stăpânire pe numeroși localnici, care, din cauza cutremurului, au fugit pe străzi, de teama unei replici mai puternice, scrie presa italiană, citată de BBC.

Pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase imagini și clipuri video cu locuințe distruse în orașul Catania, în urma cutremurului.

Major damage in Catania, Sicily after the very shallow magnitude 4.9 earthquake this morning, Dec 26! Report: Aci Sant'Antonio e Zafferana pic.twitter.com/8VoAXhI9Ey — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 26, 2018

Vulcanul Etna a erupt luni, 24 decembrie, aruncând în atmosferă o coloană uriașă de cenușă. În urma erupției, aeroportul din Catania a fost închis temporar.

