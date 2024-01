În urma seismului, Agenţia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizează regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa, Niigata şi Toyama.

Sunt așteptate valuri de până la 5 metri înălțime, care să ajungă la Noto, în prefectura Ishikawa, a avertizat agenția de meteorologie.

Valuri de peste un metru înălţime au lovit coasta oraşului Wajima din Ishikawa, a raportat postul NHK.

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake

pic.twitter.com/98syIwnGkj — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today’s earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024

Cutremurul a fost resimțit în Tokyo și în zona Kanto. Deocamdată, nu au fost anunțate pagube sau victime în urma seismului.

Tsunami waves are already travelling up waterways in Ishikawa prefecture, with others expected to follow soon. Please evacuate now! #japan #earthquake pic.twitter.com/TOHLJQIl58 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

