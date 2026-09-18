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Un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs în dimineața zilei de vineri, 18 septembrie 2026, în zona Moldovei, pe teritoriul județului Suceava. Seismul a fost înregistrat la primele ore ale dimineții și a fost confirmat oficial de reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Potrivit datelor transmise de seismologi, mișcarea telurică a avut loc la ora locală 4:09, la o adâncime de 21,4 kilometri. Hipocentrul de adâncime medie a făcut ca undele seismice să fie localizate în apropierea mai multor centre urbane importante din regiune.
Măsurătorile aparatelor arată că epicentrul s-a situat la 34 de kilometri sud de municipiul Suceava, 58 de kilometri sud de Piatra-Neamț, 65 de kilometri sud de Botoșani și 87 de kilometri sud de Roman.
Raportat la întregul an 2026, cea mai puternică mișcare seismică s-a produs în data de 26 februarie, în județul Vrancea, având o magnitudine de 4,5.