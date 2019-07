Epicentrul cutremurului a fost localizat în oraşul Masjed Soleiman, la o adâncime de 17 kilometri, în provincia Khuzestan, frontalieră cu Irakul, potrivit Centrului naţional de seismologie din Iran.

Cel puţin şapte replici, din care cea mai puternică a avut magnitudinea de 4,7, au fost înregistrate după seism, notează Agerpres.

„Un cetăţean din Masjed Soleiman a fost găsit mort în urma unei crize cardiace după cutremurul de pământ”, a anunţat directorul Autorităţii pentru operaţiuni de salvare la televiziunea de stat iraniană Morteza Salimi.

Din primele informații, alte 45 de persoane au fost rănite în urma seismului.

#Iran

July 8#Earthquake in SW #Khuzestan province

reports are saying 1 killed and 20 injured pic.twitter.com/bLyEHgYmxt