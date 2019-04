Seismul s-a produs la o adâncime de numai 10 kilometri, în jurul orei locale 17:10. Guvernatoarea provinciei de la nord-vest de capitala Manila a transmis că cel puțin 20 de oameni sunt răniți și că strigătele lor pot fi auzite de sub dărâmături, potrivit BBC.

Aeroportul Internațional Clark, aflat la o oră de capitală, a fost serios avariat, cu cel puțin șapte oameni răniți. Trei cadavre au fost scoase de sub ruinele unui magazin din orașul Porac, imediat după cutremur, iar o femeie și nepotul ei au fost găsiți morți în orașul Lubao.

Cutremurul s-a simțit și la Manila, unde zgârie-norii din cartierul financiar al orașului s-au clătinat timp de câteva minute. Cursurile unei universități au fost suspendate pentru a fi inspectată clădirea.

Mai multe imagini cu efectele cutremurului au fost postate de internauți pe rețelele de socializare. Pe Twitter există o înregistrare video care arată cum o piscină aflată în vârful unui zgârie nori este dislocată din cauza seismului.

The earthquake was soooo strong that even the pool from the top deck leaked ? #earthquake #lindol Video: Micheal Rivo #EarthquakePH #EarthquakeManila pic.twitter.com/qkcxZrx5fR

— Magik (@officialdjmagik) 22 aprilie 2019