Evaluare Națională 2026. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Română

Peste 150.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut luni prima probă scrisă a Evaluării Naționale 2026. La examen, elevii au primit două texte la primă vedere: un fragment din volumul „Mesteceni de hârtie” de Veronica D. Niculescu și un fragment din cartea de călătorie „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strungaru.

Subiectele au inclus cerințe de înțelegere a textului, exerciții de vocabular și gramatică, iar la Subiectul al II-lea candidații au avut de realizat un rezumat al textului narativ.

Examen susținut în spital după un incident medical

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bihor, elevul, care învață la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe în dimineața zilei de examen, după ce a leșinat acasă înainte de începerea probei.

În urma solicitării formulate de părinți, autoritățile au decis utilizarea subiectelor de rezervă, pentru ca elevul să poată susține examenul în condiții speciale. Proba a început la ora 13:00 și s-a desfășurat în spital, în prezența unui membru al comisiei de examen și a doi profesori asistenți.

Inspectorul școlar general al județului Bihor, Alin Ștefănuț, a declarat pentru Agerpres că toate procedurile au fost respectate pentru desfășurarea examenului în condiții regulamentare.

Evaluare Națională 2026. Cum arată varianta de rezervă la Limba română

Subiectele de rezervă publicate de Ministerul Educației corespund „Variantei 5” și păstrează aceeași structură ca varianta principală, însă includ texte suport și cerințe diferite.

La Subiectul I, elevii au avut de analizat un fragment din romanul „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu. Textul surprinde întoarcerea Olguței acasă și emoția pregătirii cadourilor pentru membrii familiei.

Cel de-al doilea text suport a fost un articol semnat de Liliana Nicolae și publicat în revista Dilema Veche. Materialul abordează tema cadourilor, a surprizelor și a amintirilor asociate acestora.

Partea de gramatică a inclus exerciții privind identificarea diftongilor, formarea cuvintelor, explicarea sensului unor expresii și găsirea sinonimelor. De asemenea, elevii au avut cerințe referitoare la cazurile substantivelor și la propozițiile subordonate.

Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
Un elev din Oradea a dat Evaluarea Națională la Română în spital. Ce subiecte de rezervă a primit
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