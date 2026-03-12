Epicentrul a fost localizat la 37 de kilometri vest de Focșani, 70 de kilometri nord de Buzău și 88 de kilometri sud de Bacău. Alte orașe apropiate au fost Sfântu Gheorghe (72 km est), Brașov (87 km est) și Bârlad (89 km sud-vest).

La 4 martie 2026 s-au împlinit 49 de ani de la devastatorul cutremur din 1977, de 7,4 grade, care a lăsat urme adânci în București. Din păcate, doar 20 de clădiri cu risc seismic I au fost consolidate în Capitală în ultimii 15 ani, conform datelor oficiale.

Teama de un dezastru major persistă. Un sondaj citat de Antena3 arată că 63% dintre bucureșteni se tem că locuințele lor s-ar putea prăbuși în cazul unui cutremur puternic, iar 40% nu cred că autoritățile ar putea interveni eficient în situații de urgență.