Platforma de încărcare nu este foarte mare – 1.050 mm x 1.000 mm – însă permite transportul a până la 430 kilograme și este prevăzută cu patru puncte de ancorare și hayon.

Pickup-ul păstrează dimensiunile și caracteristicile SUV-ului standard, cu singura diferență notabilă la interior: pentru prima dată, locurile din spate sunt separate de o cotieră.

Modelul va fi comercializat exclusiv în România, în trei niveluri de echipare – Expression, Extreme și Journey – și mai multe variante de culoare: Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green.

Pentru motorizare, sunt disponibile două opțiuni: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4, identice cu cele de pe SUV-ul standard.

Comenzile au fost deschise pe 17 septembrie, prețul de pornire fiind de 25.983 euro.

Astfel, Duster Pick-Up devine cel mai scump model din gamă, depășind atât versiunea de bază a SUV-ului (de la 17.200 euro), cât și varianta Extreme Hybrid 140 (23.950 euro).

