Dacia Sandero își consolidează poziția de lider în Europa

Creșterea modelului Dacia, fabricat în Maroc, este susținută de lansarea versiunii facelift, care propune un design modernizat și motorizări noi. Sandero a înregistrat rezultate spectaculoase în țări precum Grecia (+100%), Portugalia (+150%), Marea Britanie (+65%) și Polonia (+50%)». În Franța, cea mai mare piață pentru Sandero, au fost înmatriculate peste 7.700 de unități, urmate de Italia și Spania, fiecare cu aproximativ 4.300 de unități, și Germania, cu 3.000 de exemplare.

În contrast, Tesla Model Y, produs la fabrica din Berlin, a scăzut sub 5.000 de unități înmatriculate în iulie, după o lună iunie în care s-a bucurat de un val masiv de livrări, stimulat de reducerile de preț aplicate pe scară largă în Europa. Renault Clio, afectat de oprirea producției generației a cincea, a înregistrat doar 11.000 de unități înmatriculate, ocupând locul 15 în clasamentul european.

Sandero rămâne lider, în ciuda scăderii vânzărilor

După primele șapte luni ale anului, Dacia Sandero cumulează un total de 123.200 de vehicule vândute, consolidându-și statutul de cel mai popular model din Europa. Cu toate acestea, scăderea de 10% față de perioada similară din 2025, cauzată de problemele de producție și de tranziția la noul design, este compensată de avansul față de Renault Clio, aflat pe locul doi cu 108.500 de unități și un declin de peste 11%.

Pe locul al treilea în clasament se află VW Golf, cu 16.100 de unități înmatriculate în iulie și o creștere anuală modestă de 2%. Alte modele populare includ VW T-Roc și Toyota Yaris Cross, în timp ce Tesla Model Y ocupă poziția a șasea, beneficiind de o creștere solidă de 56% în primele șapte luni ale anului, cu aproape 100.000 de unități vândute.

În România, Dacia Sandero a înregistrat o scădere de peste 6% în iulie, confirmând tendința descendentă a pieței locale. În schimb, noul motor hibrid, disponibil pentru comandă și programat să intre în producție din toamna acestui an, ar putea oferi un nou impuls vânzărilor în lunile următoare, conform previziunilor specialiștilor.

Dacia a deschis pe 12 august comenzile în România pentru noul Sandero Hybrid 155, prima versiune electrificată a unuia dintre cele mai populare modele ale constructorului. Mașina are 155 CP, cutie automată și poate circula în oraș până la 80% din timp folosind doar propulsia electrică.





