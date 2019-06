Dan Barna: „USR și PNL au început discuțiile despre moțiunea de cenzură”

”Discutăm în aceste zile foarte serios şi responsabil despre moţiunea de cenzură şi încercăm să obţinem cât mai multe dintre voturi”, a declarat președintele USR.

În ce privește iritarea arătată de liderul PNL, Ludovic Orban, față de anunțul că USR va avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale, Barna a spus că acest lucru nu a înghețat relațiile dintre principalele partide de opoziție.

”Nu avem o polemică cu PNL. Din momentul în care am fost ales preşedinte al USR, am fost constant în mesajul că USR, şi acum alianţa USR-PLUS, vom avea candidaţi la toate ciclurile electorale. Nu s-a schimbat nimic, a fost exact acelaşi mesaj. Că domnul Ludovic Orban a simţit nevoia să pară surprins brusc de această informaţie, pe care o ştia de un an şi jumătate, a exprimat un punct de vedere, i-am răspuns. Lucrurile sunt în regulă, chiar astăzi am mai stat de vorbă, am mai discutat despre moţiunea de cenzură”, a precizat Dan Barna.

El a arătat că reproșurile PNL față de USR sunt nejustificate în condițiile în care Uniunea a dat dovadă de flexibilitate atunci când a renunțat la susținerea unui candidat propriu pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților.

