Dan Mircea Fărcaş este medic cardiolog şi pacient cu boala Parkinson. Diagnosticul i-a fost pus în facultate, după ce s-a lovit la un picior în timpul unui meci de fotbal.

Spune adesea că, 20 de ani a stat “cu umărul în uşă” ca să nu intre în viața lui “domnul Parkinson”. Dar, după mai bine de două decenii de tratamente şi terapii alternative, a căzut la pace cu boala şi promovează acceptarea.

Dar omul, pacientul și medicul Dan Mircea Fărcaș are propriile frământări, pe care nu ezită să le facă publice. Asta, pentru că vrea să dea putere bolnavilor care-i ajung în cabinet, deși, de multe ori, medicul Fărcaș se simte mult mai rău decât pacienții lui.

Povestește că a devenit medic mânat de dorința de a-i ajuta pe cei bolnavi să își găseasă și să pășească mai repede pe drumul acceptării suferinței și al vindecării bolilor lor.

”Am îmbrățișat cariera medicală din iubirea de oameni, din dorința de a întinde o mână de ajutor semenilor mei aflați în suferință. Am devenit medic mânat de dorința de a-i ajuta pe cei bolnavi să își găseasă și să pășească mai repede pe drumul acceptării suferinței și al vindecării bolilor lor. Pentru că, și eu la rândul meu, în calitate de pacient, am fost sprijinit și îndrumat de niște medici dedicați, adevărați profesioniști ai medicinei. Așa am învățat cum să îmi accept suferința și să conviețuiesc smerit și demn, cu boala Parkinson”, a adăugat medicul.

Dan Mircea Fărcaș a mai spus că înainte de toate este om. Nimic mai mult decât un om.

”Medicul din mine este înainte de toate un om. Doar un om. Nimic mai mult decât un om. Un om care dețin calificări și competențe. Am nevoie să mă confund cu oamenii, am nevoie să fiu „una cu mulțimea”, deși nu pot uita niciodată că am jurat să fiu pe baricadele luptei cu suferința și să fiu medic 24 ore din 24, 365 zile pe an! Medicul din mine vrea să devină, așa cum spunea unul dintre mentorii mei, un civil la fel ca toți civilii, cu aceleași drepturi și libertăți!”, a adăugat dr Fărcaș.