România, liderul inflaţiei în UE

România rămâne pe primul loc în clasamentul ţărilor cu cele mai mari rate ale inflaţiei în UE, urmată de Slovacia (4,1%) şi Estonia (4%). La polul opus, Cipru (0,1%), Franţa (0,7%) şi Italia (1,2%) au înregistrat cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei.

În comparaţie cu luna noiembrie 2025, inflaţia a scăzut în 18 state membre, a rămas constantă în trei ţări, inclusiv România, şi a crescut în alte şase. La nivelul zonei euro, rata anuală a inflaţiei a coborât la 1,9%, sub ţinta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE).

Potrivit Eurostat, serviciile au avut cea mai mare contribuţie la inflaţia zonei euro (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi tutun (0,49 puncte procentuale), în timp ce preţurile la energie au scăzut (-0,18 puncte procentuale).

INS confirmă tendinţa descendentă a inflației în România

Institutul Naţional de Statistică (INS) a raportat o rată anuală a inflaţiei de 9,69% în decembrie 2025, în scădere uşoară faţă de noiembrie, când aceasta era de 9,76%. Serviciile au înregistrat cele mai mari scumpiri (11%), urmate de mărfurile nealimentare (10,48%) şi mărfurile alimentare (7,75%).

„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”, se arată în comunicatul INS.

Totodată, indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a arătat o rată anuală de 8,6% pentru decembrie 2025, iar rata medie a modificării preţurilor pe ultimele 12 luni, calculată pe baza IAPC, a fost de 6,8%.

Prognoza BNR: Inflaţia, în scădere pe termen lung

Banca Naţională a României (BNR) a ajustat prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 la 9,6%, faţă de estimarea anterioară de 8,8%.

Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, inflaţia ar urma să scadă semnificativ în 2026, ajungând la 3,7% la finalul anului, comparativ cu estimarea precedentă de 3%.

În ciuda ratei ridicate a inflaţiei, BNR a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la 6,5%, conform unei hotărâri luate în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie din 19 ianuarie 2026. Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,5%, iar cea pentru facilitatea de depozit, la 5,5%.

„Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută ale instituţiilor de credit este o măsură suplimentară adoptată de BNR pentru a asigura stabilitatea financiară”, se arată în comunicatul instituţiei.

