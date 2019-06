„Dacă tot vorbim de Constituţie, eu sper ca toată lumea să înţeleagă că Constituţia trebuie respectată. Constituţia trebuie respectată de fiecare demnitar şi de fiecare partid politic. Şi pentru că tot vorbim de consultări, consultările la Cotroceni presupun să ajungem la un anumit punct de vedere, discuţii cu toate partidele politice. Eu aşa am înţeles că trebuie să ne raportăm la consultări. Dar îi spun preşedintelui României că este important ca şi dânsul să fie un exemplu în respectarea Constituţiei. Ca să mergi la consultări nu înseamnă să încerci să formezi o majoritate pentru a da la o parte Guvernul României”, a afirmat Viorica Dăncilă, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.



Ea a arătat că preşedintele României trebuie să se adreseze tuturor românilor.

„Cred că atacurile permanente la PSD nu trebuie să le aibă preşedintele României. Preşedintele României trebuie să se adreseze tuturor cetăţenilor, indiferent de opţiunea lor politică. Eu sunt premierul României, sunt premierul tuturor, indiferent de partidul politic. Atunci când adopt un act normativ, acel act normativ nu se referă numai la un segment, numai la un partid politic, se referă la toată lumea, cu atât mai mult preşedintele României trebuie să-şi îndeplinească rolul de mediator”, a mai spus Dăncilă.



Viorica Dăncilă a mai subliniat că „PSD a înţeles foarte bine rezultatul votului”.



„Am spus că nu o să mai vorbim despre justiţie, nu se dau ordonanţe şi nici nu am dat ordonanţe de urgenţă pe coduri sau pe alte aspecte de genul acesta aşa cum a făcut guvernul Cioloş şi nu am văzut nicio reacţie publică. Deci noi am înţeles şi de aceea avem foarte mare deschidere de a aduce echilibru şi consens în societate”, a mai spus premierul.

