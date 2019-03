Dăncilă prezintă luni, la ora 16, în faţa Parlamentului, soluţiile de modificare a Ordonanţei 114, privind taxa pe lăcomie

În acest moment, Ordonanţa 114 îşi produce efectele. Înregistrată la Parlament, pentru dezbatere, Ordonanţa a trecut tacit de Senat, iar ministrul Finanţelor Publice spune că modificarea se va face în Camera Deputaţilor, for decizional, după o analiză atentă.

Între timp, între PSD şi ALDE s-au produs tensiuni, din cauza acestei Ordonanţe. ALDE a anunţat, prin vocea preşedintelui Călin Popescu Tăriceanu, că inclusiv premierul Viorica Dăncilă îşi doreşte modificarea ei, în timp ce ministrul Finanţelor Publice nu este convins şi afirmă că o decizie se va lua doar în coaliţie.

Modificările care vor fi anunţate de Dăncilă, luni, în Parlament, ar viza taxa pe care companiile din energie trebuie să le plătească, precum şi modificarea taxei pe lăcomie, pentru bănci.

Opoziţia a chemat-o pe şefa Executivului, luni, în Parlament, pentru a răspunde criticilor legate de această Ordonanţă 114.

PNL a anunţat că experţii Standard & Poor’s „au transmis oficialilor guvernamentali” că agenţia va schimba perspectiva evaluării pentru România, dacă nu se vor face modificări la Ordonanţa 114/2018.

„Sunt informaţii care au ajuns la noi, că în aceste zile s-au purtat discuţii la Ministerul de Finanţe şi că aceste discuţii au eşuat, pentru că experţii agenţiei de rating Standard & Poor’s au transmis oficialilor guvernamentali că, în situaţia în care nu se va opera nicio modificare la Ordonanţa 114, agenţia de rating va schimba perspectiva evaluării pentru România. Mai mult, ştim din informaţii absolut sigure că reprezentanţii Ministerului de Finanţe au cerut răbdare şi mai mult timp şi au promis că vor modifica această ordonanţă. Ceea ce vedem că până astăzi nu s-a întâmplat”, a susţinut Dancă la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că schimbarea perspectivei de rating pentru România „va atrage consecinţe” încă de la anunţul agenţiei de rating Standard & Poor’s.

Atacul lui Mihai Tudose: „Frizează absurdul!”

Fostul premier Mihai Tudose, şeful de campanie al Pro România, spunecă tot ceea ce se întâmplă cu Ordonanţa de urgenţă 114/2018 „frizează absurdul”, el adăugând că premierul Viorica Dăncilă va prezenta în Parlament viziunea lui Liviu Dragnea sau a lui Darius Vâlcov.

„Referitor la OUG 114, nu cred că mă poate suspecta cineva ca fiind un prieten al băncilor, sub nicio formă. Dar ceea ce face acum frizează absurdul, pe acel dublu limbaj, duble măsuri şi dorinţa de a avea tot timpul o temă: dă-i cu banca, dă-i cu aurul, că-i cu statul paralel, că-i cu orice altceva în afară de autostrăzi, în afară de spitale, orice altceva în afară de educaţie. Acum este cu OUG 114, cum se luptă el cu băncile. El se luptă cu băncile, pe de o parte, pe de altă parte domnul Teodorovici scrie scrisori la Standard and Poor s. Înţeleg că luni doamna prim ministru vine la Parlament să ne spună despre cum vede ea 114. Ca o paranteză, să-mi fie iertată îndrăzneala, nu cred că vom asculta viziunea doamnei Dăncilă, ci viziunea domnului Dragnea sau a domnului Vâlcov. În schimb, nu avem niciunul dintre noi acea scrisorică pierdută pe care a trimis-o domnul Teodorovici la Standard and Poor’s. Pentru că pe faţă se bate cu băncile, pe spate: ‘stai un pic că o retragem’. Păi, în ce zi a fost bună, ieri când ai dat-o, azi când o retragi?”, a afirmat Tudose, într-o conferinţă de presă la sediul partidului Pro România.

Citeşte şi:

VIDEO VIRAL/ Cui a dat un tânăr bucureștean imobilizat în cărucior banii pe care doi trecători i-au oferit, confundându-l cu un cerșetor!