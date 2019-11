De Andreea Radu,

„Nota 4, pentru că tot timpul este loc de mai bine. Nu pot să am aroganța să spun că nu este loc de mai bine. Cred că sunt lucruri care puteau să fie făcute mai bine”, a răspuns Viorica Dăncilă.

„Am lăsat în urmă lucruri bune pentru oameni, pentru oamenii cu așteptări, am crescut nivelul de trai. Am ajutat comunitățile locale, am fost un premier al tuturor românilor. Mi-ar fi plăcut să spuneți de această apreciere de la 1 la 10, pentru că va apărea știrea că mi-am dat nota 4”, a mai spus candidatul PSD.

Viorica Dăncilă a fost întrebată, la aceeași conferință de presă susținută, care este Teorema lui Pitagora. Citește răspunsul dat de fostul premier.



