Dăncilă consideră că oficialii europeni sunt dezinformaţi şi că va discuta cu aceştia, miercuri şi joi, la Bruxelles, pe acest subiect.

„Am discutat cu ministrul Justiţiei despre această OUG care dă posibilitatea unui proces corect. Cred că dincolo de faptul că vorbim de statul de drept, despre justiţie, trebuie să vorbim şi despre aceste drepturi ale acestor oameni. Trebuie să vedem cum putem îndrepta aceste lucruri. Trebuie să dăm şi acestor oameni o şansă. Am văzut declaraţiile de la Bruxelles. Am văzut că se vorbea despre amnistie. Noi vorbeam despre completele de 5, ceea ce întăreşte încă o dată ce am spus şi anume faptul că e foarte multă dezinformare în PE. Am să vorbesc la Bruxelles”, a spus premierul.



Viorica Dăncilă s-a referit la afirmaţiile preşedintelui CE, Jean-Claude Juncker care a spus că niciodată nu se va abate de la respectarea statului de drept, a luptei împotriva corupţiei.

„Unde sunt drepturile celor care au fost condamnaţi cu completuri de judecată care nu sunt legale? Statul de drept. Într-un stat de drept toată lumea se aşteaptă la un stat echitabil. Faptul că vrem să dăm această OUG nu împiedică cu nimic lupta împotriva corupţiei. Eu cred că d ă posiblitatea celor condamnaţi oportunitatea să îşi dovedească nevinovăţia în faţa unor complete corecte', a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară la Antena 3.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a anunţat, duminică, că ministerul Justiţiei a pregătit o ordonanţă de urgenţă pentru repunerea în termen a celor condamnaţi de complete nelegal constituite.

Acesta a mai spus că cel mai probabil varianta OUG va fi aleasă şi în cazul doarelor construite în baza protocoalelor secrete dintre Ministerul Public şi SRI, dar în acest caz aşteaptă motivarea Curţii Constituţionale.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, în Germania, că Ordonanţa anunţată de ministrul Justiţiei, în urma deciziei Curţii Constituţionale privind nelegalitatea protocoalelor secrete din justiţie, este „cras neconstituţională”, pentru că nu se poate aplica retroactiv, şi i-a transmis ministrului Tudorel Toader să citească Constituţia.

