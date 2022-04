În secvențele video se vede cum șoferul autovehiculului istoric pierde controlul direcției și loveşte o maşină parcată pe marginea drumului, iar din impact este lovit alt autoturism parcat.

„Precizăm că nu a fost vorba despre un autovehicul de armată, ci despre unul istoric”, a declarat Georgiana Stancu, purtătorul de cuvânt al IPJ Râmnicu Vâlcea, pentru Libertatea. Aceasta a menționat că „bărbatul care a avariat cele două autoturisme a fost amendat cu 725 de lei” în urma incidentului.

„Eu eram în acel tanc. Am fost toată ziua cu tancul respectiv la o mică plimbare prin Râmnicu Vâlcea. Am fost să realizez un videoclip în oraşul respectiv. Din păcate am făcut şi un mic accident, după cum aţi văzut în filmarea respectivă.

Ceea ce vreau să subliniez este că oamenii sunt răi. Imediat cum au văzut că am atins acolo în parcrea respectivă două maşini, imediat au postat şi au susţinut că eu conduceam. Nu conduceam eu. Pur şi simplu eu eram deasupra tancului, iar la volan se afla proprietarul tancului.

Omul, din câte am văzut eu, a evitat un copilaş care îmi făcea poze. Erau oameni care făceau poze, să îl vezi pe Dani Mocanu cu un tanc prin Râmnicu Vâlcea, nu vezi în fiecare zi. Au scos telefoanele şi au început să filmeze şi încercând să evite un incident mai neplăcut, omul a tras de volan şi asta este, a atins două maşini în parcare. A vrut să evite un copilaş.

Am vorbit cu proprietarii maşinilor, s-a rezolvat. A fost o înţelegere la faţa locului. Am sunat şi noi la poliţie, am informat de cele întâmplate, dar proprietarii s-au înţeles între ei. Legat de videoclip, rămâneţi aproape pentru că veţi vedea ceva ce nu aţi mai văzut în România”, a spus Dani Mocanu.

GSP.RO Ioanițoaia l-a luat direct pe Dan Alexa: „Te-ai iubit cu Anamaria Prodan?” Reacție SURPRIZĂ: „Ce e asta?”

Playtech.ro Profeția șocantă de la Muntele Athos despre Rusia - Ucraina: „Nu! Trebuie să fie război, căci nu...”

Observatornews.ro Prima reacţie a lui Dani Mocanu, după incidentul de la Râmnicu Vâlcea. Manelistul se afla pe un vehicul istoric care a lovit două maşini parcate

HOROSCOP Horoscop 14 aprilie 2022. Berbecii au parte de ocazia de a se elibera din strânsoarea unor convingeri care nu îi mai ajută deloc

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini în sport! A murit Freddy Rincon, fostul mare rival al naționalei României. Columbianul a fost victima unui accident de circulație înfiorător

Orangesport.ro Gigi Becali i-a înfuriat pe ucraineni. Reacţia dură venită de la Kiev. Nici Mircea Lucescu n-a scăpat