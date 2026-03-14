Declaraţia edilului vine în contextul vizitei la pasajul Apărătorii Patriei, unde lucrările sunt aproape de finalizare.

„Probabil că acest pasaj pe care îl vedeţi va fi ultimul pe care o primărie de sector va putea să îl facă”, a declarat Băluţă sâmbătă, potrivit News, subliniind că măsurile economice impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan limitează drastic capacitatea autorităţilor locale de a investi.

„Pentru că, în ritmul acesta, în viziunea pe care Guvernul Bolojan o are, aceea ce a pulveriza autorităţile locale şi de a lua din declaraţiile de impunere tot ceea ce se poate lua, rolul primăriilor va fi practic inexistent. Pe lângă faptul că economia României s-a contractat şi suntem în recesiune tehnică, pe lângă faptul că puterea de cumpărare a scăzut cu 25%, inflaţia este la ora aceasta 10%, consecinţa directă a acestor acţiuni iresponsabile, din punctul meu de vedere, este cea pe care o veţi vedea, şi anume imposibilitatea ca aceia care trăiesc în comunităţi să vadă finalizate obiective de investiţii.”, a mai spus Daniel Băluță.

Băluţă susţine că sectorul 4 a contribuit substanţial la economia naţională, atrăgând investiţii de 5 miliarde de euro. Totuşi, consideră că acest nivel de performanţă este greu de menţinut.

„Mă tem că sunt ultimele lucruri pe care, pe termen mediu, le mai putem face, pentru că ăsta este stadiul în care noi am ajuns şi sunt foarte, foarte îngrijorat”, a adăugat edilul.

Primarul sectorului 4 a abordat şi subiectul referendumului pentru Bucureşti, iniţiat de Nicuşor Dan pe vremea când acesta era primar.

„Referendumul este un lucru, subfinanţarea este cu totul altceva. Dacă vă uitaţi în acest proiect de buget, veţi vedea că sumele din declaraţia de impunere scad exponenţial. Asta este o foarte mare problemă şi este una pe care nu o avem doar la nivelul sectorului 4, ci o avem pentru toate UAT-urilor din România.”

Potrivit lui Băluţă, problema principală constă în reducerea bazei de impozitare pentru autorităţile locale, ceea ce afectează grav capacitatea de a finanţa proiecte de dezvoltare.

„Referendumul propus de preşedintele Nicuşor Dan atunci când era primar trebuie implementat, numai că nu este vorba despre asta, bani pentru dezvoltare nu mai sunt pentru că baza de impozitare pentru autorităţile locale scade exponenţial de la an la an.”, a precizat Daniel Băluță.

Guvernul a anunțat că va muta la bugetul de stat impozitul plătit prin declarația unică, iar asta a declanșat reacții dure din partea primarilor din mai multe orașe.

