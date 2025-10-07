Declarația a venit ca răspuns la criticile profesorilor care au semnalat, în direct la postul de radio, dificultăți organizatorice legate de introducerea a două ore suplimentare săptămânal la clasele primare, începând cu anul școlar 2025–2026.

Problema spațiilor

„Eu nu pot gândi viziunea pe educație în funcție de infrastructura care nu există în anumite unități școlare. Este foarte important, dar un ministru trebuie să vină să spună ce trebuie făcut și după aceea ne chinuim împreună, noi cu autoritățile locale, să implementăm acel lucru. Că dacă începi să gândești viziunea educațională pe infrastructura pe care o ai – hai să mergem să vedem câteva școli care n-au beneficiat de PNRR, în mediul rural, ce o să facem acolo? Nu mai facem educație de calitate, fiindcă școlile nu arată bine?”, a declarat Daniel David.

El a recunoscut că problema lipsei de spații „nu este generalizată, dar afectează un număr semnificativ de unități școlare”, și a precizat că programul nu trebuie să atingă perfecțiunea din primul an: „Nimeni nu se așteaptă ca programul să funcționeze impecabil din primul an școlar, dar este important să-l pornim la un nivel acceptabil și să-l îmbunătățim treptat”.

Daniel David a adăugat că orele remediale vor fi însoțite de programe de formare pentru cadrele didactice, însă a subliniat că profesorii ar trebui deja să fie capabili să gestioneze activități diferențiate la clasă.

„Mă aștept ca un profesor obișnuit, nu neapărat unul excepțional, să poată organiza sarcini diferite pentru elevi. Nu trebuie să le explic eu metodele, pentru că fiecare a trecut printr-o școală pedagogică sau un modul de formare didactică”, a precizat Daniel David.

Orele remediale sunt obligatorii

Orele remediale pentru ciclul primar devin obligatorii din anul școlar 2025–2026, conform Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan.

Măsura face parte din pachetul de reforme care justifică majorarea normei didactice la 20 de ore pe săptămână pentru învățătorii și profesorii din învățământul primar.

Conform legii, fiecare clasă din ciclul primar trebuie să beneficieze de două ore suplimentare de sprijin pe săptămână, destinate elevilor cu dificultăți de învățare.

Totuși, în numeroase școli cu program în două schimburi, lipsa spațiilor disponibile rămâne o problemă majoră în organizarea acestor ore.

