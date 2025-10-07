Declarația a venit ca răspuns la criticile profesorilor care au semnalat, în direct la postul de radio, dificultăți organizatorice legate de introducerea a două ore suplimentare săptămânal la clasele primare, începând cu anul școlar 2025–2026.

Problema spațiilor

„Eu nu pot gândi viziunea pe educație în funcție de infrastructura care nu există în anumite unități școlare. Este foarte important, dar un ministru trebuie să vină să spună ce trebuie făcut și după aceea ne chinuim împreună, noi cu autoritățile locale, să implementăm acel lucru. Că dacă începi să gândești viziunea educațională pe infrastructura pe care o ai – hai să mergem să vedem câteva școli care n-au beneficiat de PNRR, în mediul rural, ce o să facem acolo? Nu mai facem educație de calitate, fiindcă școlile nu arată bine?”, a declarat Daniel David.

El a recunoscut că problema lipsei de spații „nu este generalizată, dar afectează un număr semnificativ de unități școlare”, și a precizat că programul nu trebuie să atingă perfecțiunea din primul an: „Nimeni nu se așteaptă ca programul să funcționeze impecabil din primul an școlar, dar este important să-l pornim la un nivel acceptabil și să-l îmbunătățim treptat”.

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Daniel David a adăugat că orele remediale vor fi însoțite de programe de formare pentru cadrele didactice, însă a subliniat că profesorii ar trebui deja să fie capabili să gestioneze activități diferențiate la clasă.

„Mă aștept ca un profesor obișnuit, nu neapărat unul excepțional, să poată organiza sarcini diferite pentru elevi. Nu trebuie să le explic eu metodele, pentru că fiecare a trecut printr-o școală pedagogică sau un modul de formare didactică”, a precizat Daniel David.

Orele remediale sunt obligatorii

Orele remediale pentru ciclul primar devin obligatorii din anul școlar 2025–2026, conform Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan.

Măsura face parte din pachetul de reforme care justifică majorarea normei didactice la 20 de ore pe săptămână pentru învățătorii și profesorii din învățământul primar.

Conform legii, fiecare clasă din ciclul primar trebuie să beneficieze de două ore suplimentare de sprijin pe săptămână, destinate elevilor cu dificultăți de învățare.

Totuși, în numeroase școli cu program în două schimburi, lipsa spațiilor disponibile rămâne o problemă majoră în organizarea acestor ore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Numărul de telefon gratuit la care oamenii din București pot suna la Primărie dacă au probleme din cauza fenomenelor meteo extreme

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum poate să arate mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum poate să arate mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Elle.ro
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
gsp
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.RO
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
Exclusiv
Știri România 16:00
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
Cine vrea să construiască pasajul pe DN1 de la Predeal, intersecția cu drumul către Râșnov
Știri România 15:58
Cine vrea să construiască pasajul pe DN1 de la Predeal, intersecția cu drumul către Râșnov
Parteneri
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”
Fanatik.ro
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură serialului „Iubire cu parfum de lavandă”. Ce spune actrița despre producția de la Antena 1
Stiri Mondene 16:35
Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură serialului „Iubire cu parfum de lavandă”. Ce spune actrița despre producția de la Antena 1
Ce a spus Cătălin Bordea după ce a urcat pe scena de la Sala Palatului alături de Nelu Cortea și Radu Bucălae: „S-a simțit”
Stiri Mondene 16:10
Ce a spus Cătălin Bordea după ce a urcat pe scena de la Sala Palatului alături de Nelu Cortea și Radu Bucălae: „S-a simțit”
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
ObservatorNews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Mediafax.ro
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Redactia.ro
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
UPDATE Şcolile din Capitală vor fi închise pe 8 octombrie, din cauza ciclonului. În ce alte județe s-a anunțat suspendarea cursurilor
KanalD.ro
UPDATE Şcolile din Capitală vor fi închise pe 8 octombrie, din cauza ciclonului. În ce alte județe s-a anunțat suspendarea cursurilor

Politic

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 13:00
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Politică 10:10
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Parteneri
Ce trebuie să știi despre antrenamentul cu greutăți. Cât ar trebui să ridici, cât de des și pentru cine sunt potrivite aceste exerciții
Spotmedia.ro
Ce trebuie să știi despre antrenamentul cu greutăți. Cât ar trebui să ridici, cât de des și pentru cine sunt potrivite aceste exerciții
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
Fanatik.ro
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită