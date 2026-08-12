O operațiune de salvare dramatică s-a încheiat cu succes în Pereira, Columbia. Daniela Largos Sánchez, o femeie de 32 de ani, a fost scoasă în viață de sub dărâmăturile unui edificiu prăbușit, la 36 de ore după ce un cutremur devastator de 7,4 grade a zguduit regiunea.

Salvatorii, inclusiv pompieri din Pereira, Bogotá și unitatea PONALSAR, au colaborat pentru a o găsi pe Daniela.

Lucrările au inclus excavări complexe și construirea unui tunel prin partea inferioară a dărâmăturilor. „Daniela se afla sub patru plăci de beton”, iar echipa i-a oferit oxigen printr-o mască înainte de a reuși să o scoată la suprafață.

Luis Fernando, unul dintre salvatori, a declarat pentru Noticias Caracol: „Am lucrat este 10 ore acolo, dar când au apărut semne de viață, ne-am concentrat pe această locație specifică”.

Bilanțul tragic al cutremurului se ridică la 188 de morți și peste 1.677 de răniți.

Salvarea Danielei aduce un strop de speranță, în timp ce sute de familii continuă să îi caute cei dragi dispăruți.

Între timp, autoritățile coordonează operațiuni de salvare și sprijin pentru victime, iar companii precum Lienzo Ingeniería oferă gratuit servicii de evaluare structurală pentru clădirile afectate.

În Antioquia, un telemaraton va fi organizat pentru a strânge ajutoare destinate persoanelor lovite de această tragedie.

De asemenea, operatorii de telecomunicații, inclusiv Claro și Starlink, oferă internet mobil gratuit pentru utilizatorii din zonele afectate, facilitând comunicarea și accesul la informații vitale.

Vicepreședintele Jose Manuel Restrepo anunță ajutor din partea a peste 12 țări și 1,3 miliarde de dolari pentru reconstrucție.

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