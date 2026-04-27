Câte voturi sunt necesare pentru demiterea Guvernului Bolojan

În România, o moțiune de cenzură este adoptată doar dacă obține majoritatea absolută a parlamentarilor. În total, avem 463 de parlamentari. Astfel, ca moțiunea de cenzură PSD -AUR, împotriva Guvernului Bolojan, să treacă este nevoie de 233 de voturi „pentru”.

Dacă acest număr este atins, Guvernul Bolojan este demis automat.

Criza politică din România a început în aprilie 2026, odată cu spectacolul politic organizat de PSD la Palatul Parlamentului intitulat „Momentul Adevărului”, un referendum intern unde social-democrații au votat retragerea sprijinului pentru premierul liberal Ilie Bolojan.

Cum arată forțele politice din Parlament

PSD și AUR mai au nevoie de încă 14 voturi pentru ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului să treacă, pentru că împreună au 219 voturi.

Concret, fiecare partid are următorul număr de parlamentari:

PSD – 129 de deputați și senatori;

AUR – 90;

PNL – 73;

USR – 59;

UDMR – 32;

Minorități – 17 deputați;

SOS România – 15 deputați;

POT – 14 deputați;

PACE Întâi România – 12 senatori;

Neafiliați – 22.

Guvernul este susținut de o coaliție formată din mai multe partide, care au împreună aproximativ 181 voturi.

Premierul Ilie Bolojan are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a-și păstra mandatul în contextul unei posibile moțiuni de cenzură. În prezent, el controlează doar 181 de voturi (PNL, USR, UDMR și minorități), ceea ce înseamnă că îi lipsesc aproximativ 52 de voturi pentru a avea majoritatea necesară.

Pentru ca PSD și AUR să treacă moțiunea, voturile pot veni de la: SOS România, POT, PACE Întâi România sau de la parlamentari neafiliați.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în mod repetat că partidul său nu dorește o coaliție formală cu AUR. Totuși, colaborarea punctuală pentru moțiunea de cenzură schimbă temporar dinamica politică din Parlament.

De cealaltă parte, liderul AUR, George Simion, susține că obiectivul este clar: înlăturarea Guvernului Bolojan.

Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, 27 aprilie, într-o declarație comună oferită la Parlament, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

